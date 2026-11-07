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INTERVISTE POSTPARTITA | Molina: “Mi aspettavo una Roma così forte. Questo gruppo ha voglia di vincere”

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Nahuel Molina parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per l’undicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Questo gruppo ha qualcosa dell’Atletico del Cholo?
“Sicuramente questo staff e questo gruppo hanno voglia di vincere e fare le cose bene. Quando non vinciamo si continua a lavorare, con umiltà delle grandi. Era importante oggi per chiudere questo ciclo di partite”.

Ti aspettavi di arrivare in una squadra così forte?
“Sì, si vedeva già dalla scorsa stagione. Tanti giocatori buoni, anche il mister. È una squadra bellissima, sono ragazzi che hanno voglia di vincere”.
Redazione Giallorossi.net

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1 commento

  1. Non è stato impeccabile stasera, ha sbagliato molti palloni e si è mangiato un goal davanti al portiere tirando fuori lo specchio. Da un nazionale ci si aspetterebbe più qualità e precisione

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