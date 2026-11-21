Rodrigo Mora parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la dodicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Ennio Tardini.

RODRIGO MORA A DAZN

Rodrigo, avevi mai visto una cosa del genere? Quattro gol di un tuo compagno in una sola partita…

“Sì, fin dal primo giorno ho capito le qualità di Dony. Sono molto felice per lui, si merita tanto. Ma la cosa più importante è la vittoria della squadra”.

È un momento speciale anche per te: quarto gol consecutivo nelle ultime quattro partite. Che cosa rappresenta per te questo periodo?

“È molto importante per me, aspettavo questo momento da tanto tempo. Ma la cosa più importante è la squadra. Sono molto felice di aver conquistato altri tre punti”.

Redazione Giallorossi.net