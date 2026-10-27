INTERVISTE POSTPARTITA | Mora: “Volevo ripagare l’affetto dei tifosi. Preferisco giocare a sinistra”

Rodrigo Mora parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Cagliari. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la nona giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

RODRIGO MORA A DAZN

E’ una vittoria del gruppo dei giovani, quella di questa sera?

“Sì, è un gruppo davvero giovane ma anche forte. Tutti sono pronti a giocare, giovani o più “vecchi” che siano. La cosa importante è la squadra. Due settimane fa è stato decisivo Soulé, questa sera io nella stessa posizione. A prescindere dall’età, tutti stiamo dando il meglio e rendendo possibile questo percorso”.

Guardando all’esultanza, quanto è stato importante segnare ed essere decisivo questa sera? Il suo gioco migliora giocando nella posizione di Soulé, a sinistra?

“Sogno di essere un giocatore chiave e aiutare la squadra quando ne ha bisogno, oggi ho segnato e la squadra aveva bisogno di un gol. Ho aiutato la squadra ed è la cosa più importante. Per me giocare a sinistra è meglio in modo da andare dentro il campo, lo stesso vale per Soulé che parte da destra per accentrarsi. Ma gioco in ogni posizione per aiutare la squadra”.

Quanti gol ha segnato di testa?

“Non segno tanto di testa, ma qualche volta gli avversari dimenticano il giocatore più basso. Quindi riesco a trovare lo spazio per segnare di testa”.

Quanto ci si diverte a giocare con Gasperini per uno come lei?

“Il mister vuole che andiamo all’attacco, a volte è difficile ma ci proviamo. E’ una cosa positiva, pensare sempre a fare gol è importante per vincere le gare. E ai giocatori offensivi piace una cosa del genere”.

RODRIGO MORA IN CONFERENZA STAMPA

In che cosa ti senti migliorato di più nelle ultime settimane?

“Da quando sono arrivato, il mister mi ha chiesto di giocare con fiducia, senza paura, di puntare sempre l’avversario e di andare in profondità. Mi ha chiesto anche di migliorare la condizione fisica. Naturalmente devo continuare a lavorare su tutti questi aspetti, perché credo che la cosa più importante sia migliorare ogni giorno”.

Ciao Rodrigo, complimenti per il tuo gol. Sognavi, da quando sei arrivato a Roma, una serata del genere con un gol così spettacolare? E cosa vorresti dire ai tifosi della Curva Sud, che vi hanno incitato anche nei momenti più difficili della partita?

“Sì, è vero. Da quando sono arrivato a Roma e ho ricevuto un’accoglienza così bella, fin dall’aeroporto, avevo voglia di vivere una serata del genere per ripagare l’affetto dei tifosi. Sono molto contento di esserci riuscito con un gol importante, che ha contribuito alla vittoria della squadra. Non possiamo che ringraziare i nostri tifosi, perché anche nel momento più difficile, quando abbiamo subito il pareggio, hanno continuato a cantare e a sostenerci. Questo ci ha aiutato a restare uniti e ci ha dato la spinta finale per conquistare una vittoria importante”.

Rodrigo, preferiresti giocare sempre da titolare oppure comincia a piacerti questo ruolo di giocatore che entra dalla panchina e riesce a spaccare le partite?

“È chiaro che tutti i giocatori vorrebbero partire dall’inizio, ma facciamo parte di una squadra e dobbiamo essere tutti pronti. A volte giocano alcuni, altre volte giocano altri. La cosa più importante è dare sempre il massimo, sia quando si parte titolari sia quando si entra a gara in corso, cercando di aiutare la squadra nel modo in cui ha bisogno. Credo che in questo gruppo ci stiamo riuscendo”.

Redazione GR.net