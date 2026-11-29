Evan Ndicka interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la tredicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

NDICKA A SKY SPORT

Cosa ha di speciale Soulé?

“Tutto, tutto. Destra, sinistra, Mati Soulé. È top. Lui gioca così anche in allenamento e questo è il risultato”.

Questa è una Roma che segna tanto però avete anche la seconda miglior difesa del campionato.

“Proviamo ad essere tosti, ad anticipare. Abbiamo anche grandi portieri che aiutano. Ma siamo tutti insieme, non solo noi ma anche i centrocampisti e gli attaccanti che fanno pressing forte e aiuta tanto”

NDICKA A DAZN

Evan, che gol ha fatto Soulé?

“Brutto gol! No, top, top! Che gol ha fatto, incredibile! Siamo tutti contenti per lui e speriamo che riesca a segnare ancora tanti gol così”.

Evan, anche là dietro non state andando male. La Roma ha la terza miglior difesa del campionato, nonostante la squadra spinga e segni tantissimo. Oggi avete fermato anche un giocatore come Gustavo Varela, che arrivava da undici gol. Quali sono le tue sensazioni sul lavoro che state facendo in difesa?

“Sì, lavoriamo bene. Avevamo grande rispetto per i loro attaccanti, perché sapevamo che erano forti e veloci. Però facciamo un grande lavoro là dietro, anche grazie all’aiuto dei nostri compagni. I centrocampisti e gli attaccanti ci danno una grande mano, così come i portieri. È un lavoro di tutta la squadra”.

Redazione Giallorossi.net