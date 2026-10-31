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INTERVISTE POSTPARTITA | Ndicka: “Sul 4 a 0 abbiamo abbassato il ritmo. Contento per il gol visto quello che era successo qui…”

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Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la decima giornata di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium.

La Roma ha disputato un grande primo tempo, ma nella ripresa non è riuscita a mantenere la stessa continuità. Cosa è successo nel secondo tempo e quanto è stato importante portare a casa i tre punti?
“Ovviamente, quando chiudi il primo tempo vincendo 4-0, considerando anche le tante partite che stiamo giocando, non voglio dire che abbiamo già la testa alle prossime gare, ma abbiamo abbassato un po’ il ritmo. Alla fine, però, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante”.

Che cosa significa per te segnare qui a Udine e chiudere anche un cerchio dopo quello che è successo due anni fa?
“Sì, si chiude un cerchio. Sono molto contento per il mio gol a Udine, anche per quello che è successo, ma soprattutto sono contento per la squadra e per questi tre punti”.

Redazione GR.net

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