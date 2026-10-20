INTERVISTE POSTPARTITA | Pisilli: “Stiamo crescendo tanto. Un grandissimo onore giocare con la fascia al braccio”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Slovan Bratislava. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League appena conclusa allo Stadio Olimpico.

Che cos’è, un segno del destino, segnare con la fascia al braccio da un minuto?

“Per me è un onore, ogni singolo minuto giocato con la fascia è stato un onore. Oggi mancava tanta gente che la porta prima di me ed è spettata a me, è stato un grandissimo onore”.

Che cosa sente di nuovo in questa stagione, in lei e nella squadra?

“Stiamo crescendo molto come squadra quest’anno. L’anno scorso era il primo anno col mister e dovevamo recepire bene tutti i concetti. Quest’anno partiamo con un anno in più di lavoro e magari è un po’ più semplice, sappiamo meglio cosa ci chiede. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, di crescere con la squadra e di fare quello che mi chiede il mister. Quando c’è da attaccare cerco di attaccare nel miglior modo possibile, quando c’è da difendere cerco di aiutare in fase difensiva”.

Redazione GR.net