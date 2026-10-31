INTERVISTE POSTPARTITA | Runjaic: “La Roma ha qualità fantastiche, ha sfruttato ogni nostro errore”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi giocatori contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida del Bluenergy Stadium, valida per la decima giornata di campionato.

Nella ripresa c’è stata la reazione, ma anche oggi è mancato qualcosa: che cosa e perché il primo tempo è finito 4-0?

“Fino al primo gol stavamo giocando come volevamo, i primi nove minuti. Dopo il primo gol, un duello uno contro uno, ne abbiamo subiti altri troppo semplici, perdendo i duelli. La Roma ha mostrato le sue qualità e ha tratto vantaggio da ogni errore”.

La squadra doveva dare una risposta sotto l’aspetto dell’atteggiamento: si aspettava di più?

“Sì, concediamo gol troppo facili fin dall’inizio della stagione. Il primo gol era un duello uno contro uno, il terzo era una palla lunga. Quando i duelli si perdono si va a subire gol. In questa settimana non c’è stato tempo per lavorare, ma ci stiamo focalizzando su queste cose e siamo consapevoli delle cose su cui dobbiamo migliorare. La Roma ha fatto questi gol con una qualità fantastica. Guardando all’attitudine di alcuni giocatori, non è stata abbastanza la mentalità e l’approccio”.

Quanta fiducia c’è che possa tirare fuori ancora il meglio da questa squadra?

“E’ un momento difficile, è ovvio. Ma è una questione di fiducia e consapevolezza, che ci sono per migliorare e uscire da questo momento. Dobbiamo lavorare su queste cose. Come successo contro il Lecce, dopo il primo gol ci siamo un po’ sciolti e non è una cosa positiva. Tradizionalmente con la Roma sono più le sconfitte che le vittorie. Non posso vincere da solo le partite né possono farlo i singoli giocatori, dobbiamo restare uniti e continuare a lavorare sugli errori commessi”.

Redazione GR.net