Matias Soulè interviene ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Monza. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara valida per la tredicesima giornata di campionato appena conclusa allo Stadio Olimpico.

SOULE’ A SKY SPORT

Cosa contribuisce a non far segnare nessuno questo signore qui (Ndicka, ndr)?

“Siamo stati bravissimi tutti. Questo è un segnale positivo, non prendere gol. Dobbiamo continuare così per restare lassù”.

Nelle ultime quattro stagioni nessuno ha segnato così tanto da fuori area.

“Non lo sapevo. Il mister non vuole tanto che calciamo da fuori area, vuole che entriamo con la palla dentro l’area, ma quando c’è la possibilità e sei vicino magari ci provi e per fortuna ho fatto gol”.

SOULE’ A DAZN

Mati, ma che gol hai fatto? Sul secondo ti riporto anche un commento di Dybala, che ha detto due volte: “Mamma mia, che gol ha fatto!”.

“Non lo so, non l’ho visto bene, è stato tutto molto veloce. Ogni volta che riesco provo a calciare. Come ho detto prima, il mister a volte non ci lascia farlo tanto, perché vuole che entriamo con la palla dentro l’area. Però ogni volta che c’è la possibilità, quando siamo vicini all’area, ci proviamo”.

Mati, dopo le vittorie di Inter e Lazio doveva arrivare una risposta e questa Roma, nonostante gli impegni di Champions League e le tante energie spese, sta dimostrando di poter competere in tutte le competizioni, sempre con grande intensità e cattiveria. È questa anche la vostra sensazione nello spogliatoio?

“Sì, contro qualsiasi squadra dobbiamo giocare sempre nella stessa maniera, come abbiamo fatto anche a Parigi. Abbiamo sempre la stessa mentalità e lo stesso modo di giocare, che ovviamente non cambieremo mai. Vogliamo giocarcela fino alla fine in tutte le competizioni. In campionato stiamo facendo bene, in Champions abbiamo fatto una bella partita e abbiamo pareggiato contro la squadra più forte. Adesso abbiamo altre tre partite di Champions che saranno fondamentali per passare il turno”.

Ormai conoscete bene questa città e sapete quanto sia importante il derby. La Lazio è davanti e voi siete subito dietro, mancano un paio di settimane alla sfida. Quanto sentite già l’attesa dei tifosi e quanto sarà speciale un derby con entrambe le squadre nelle prime posizioni?

“Sì, sappiamo come vive il derby la gente qui a Roma. Sarà una sfida di altissimo livello, perché siamo lì tutte e due, quindi sarà una bella partita. Prima però abbiamo il Bologna e dobbiamo essere concentrati su quella gara”.

Redazione Giallorossi.net