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INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Arrivati tardi allo stadio e senza scorta. Grande opportunità per Vasquez”

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Il ds giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Manchester United-Roma. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dall’Old Trafford prima della sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League.

Quanto ci avete impiegato per arrivare allo stadio?
“Più del previsto, senza scorte. Sono cose che succedono…”

Su Gollini. Cosa è successo?
“Questa mattina aveva un mal di schiena forte. Abbiamo provato a recuperarlo, ma niente. Abbiamo fiducia in Vasquez”.

Che portiere è? Che garanzie vi può dare?
“Sicuramente è un’opportunità. Fa parte dei quattro portieri che abbiamo. Affronterà la partita bella, sarà una grande opportunità e siamo tranquilli che possa fare una buona partita”

Redazione Giallorossi.net

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