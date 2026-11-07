INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Ci manca un esterno di gamba, a gennaio cercheremo di darlo al mister”

Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Roma-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dall’Olimpico prima della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Avere un attaccante esterno in più servirebbe alla squadra per risolvere la criticità delle rimonte?

“Questa è la problematica che a fine mercato abbiamo capito. Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Cercheremo di farlo a gennaio valutando le opportunità. Cercheremo di dare queste caratteristiche al mister”.

Avete avuto un dialogo diretto con la Francia per Koné?

“Parliamo con tutte le nazionali. Oggi Manu rientra, ha fatto una buona settimana. Il mister ha deciso di schierarlo e siamo contenti. E’ la nona partita in 28 giorni e con lui dentro abbiamo modo di far recuperare altri che hanno speso tanto in queste partite”.

E’ mancata esperienza a Manchester?

“Ambienti come quello di Manchester li conoscete. Lo stadio ha spinto tanto ma credo che sia lì che contro il Real, ci hanno mostrato una grande Roma che impone il suo gioco. Contro queste squadre i momenti di difficoltà ci sono. Il rigore penso sia stato più che generoso. Era un momento di difficoltà ma non per questo va concesso un rigore come quello. Sono esperienze comunque importanti per una Roma che dopo 7 anni è tornata in Champions. Serve a tutti noi, compresa la società”.

Redazione Giallorossi.net