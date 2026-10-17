INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Faremo di tutto per migliorarci a gennaio. La nostra politica è prendere giocatori forti”

Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Roma-Genoa. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dall’Olimpico prima della sfida valida per la settima giornata di Serie A.

Riuscirai ad allargare la rosa a gennaio?

“Per affrontare determinate competizioni come quelle di mercoledì sicuramente avremo bisogno di raggiungere uno step e aggiungere qualcosa. Non ci siamo riusciti questa estate, lavoriamo tutti i giorni, faremo di tutto per poterci migliorare”.

Stasera c’è una linea verde, cosa si aspetta?

“I ragazzi ci dimostreranno quello che si vede in allenamento sia nelle partite che abbiamo già visto. Sono ragazzi di qualità su cui abbiamo investito tanto. Linea verde ma comunque mantenendo un nucleo storico. Questo è il mix che volevamo”.

I grandi giocatori in esubero dai club li prendereste in prestito, oppure un giocatore che viene alla Roma deve essere un tesserato?

“La nostra politica è prendere giocatori forti, la seconda è che quando si acquista un giocatore ci sono varie opzioni. Come Roma vorremmo sempre avere la possibilità di trattenere i prestiti”.

Redazione GR.net