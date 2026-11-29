Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico risponde alle domande dei giornalisti a pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Monza. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista prima della sfida dello Stadio Olimpico, valida per la tredicesima giornata di Serie A.

D’AMICO A SKY SPORT

Lo scorso anno Gasperini pretese e ottenne la presenza della proprietà in vista del mercato. Le chiedo cosa significa la loro presenza?

“Sicuramente un grande segnale. Siamo molto felici del loro arrivo. La loro presenza certifica la loro volontà, il loro affetto per la città e per la squadra. Loro anche quando non sono presenti fisicamente lo sono attraverso il nostro CEO con il quale si sentono spesso. Siamo contenti, è un motivo d’orgoglio e uno in più per fare bene oggi”.

Su Hermoso si stanno affacciando altre squadre. Rinnoverà?

“Di altre squadre non ne so nulla. Per noi è un giocatore importante, parliamo da un po’ con Mario. Ci auguriamo prima possibile di chiudere il rinnovo”.

Serve un destro che parta da sinistra e un esterno basso per avere più alternative. Magari uno mancino…

“Ho preso appunti (ride, ndr). Bene o male è quello che sappiamo dalla fine del mercato. Poi quello che si riuscirà è un altro discorso. Il mercato di gennaio è complicato. Siamo concentrati su quello che siamo oggi. La squadra mostra in campo miglioramenti”.

Redazione Giallorossi.net