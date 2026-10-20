INTERVISTE PREPARTITA | D’Amico: “Possiamo contare su una rosa discreta. Endrick? Gennaio è lontano”

Il ds giallorosso Tony D’Amico interviene ai microfoni dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Roma-Slovan Bratislava. Queste le dichiarazioni del dirigente romanista dall’Olimpico prima della sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League.

La Roma è già ripartita in campionato. In Champions come ha vissuto i 7 minuti con il Real Madrid?

“7 minuti particolari, senza respirare. Però il calcio è questo, la Champions è una competizione difficile. Però rimangono negli occhi gli 80 minuti spettacolari che la squadra ha giocato. In tutte le gare analizziamo tutti gli aspetti e credo che in quella partita l’aspetto negativo sono i punti. Abbiamo vissuto una grande serata”.

La vittoria con il Genoa con tanti giovani è un segno di continuità.

“Sì, è stata una bella serata, eravamo curiosi anche noi. Il mister su questo è un maestro, al di là dell’età dei calciatori. Se ha a disposizione giocatori validi, lui ottiene sempre il massimo. La partita con il Genoa veniva tre giorni dopo il Real. I ragazzi sono stati bravi e siamo stati davvero contenti. Sappiamo che possiamo contare su una discreta rosa”.

Ci riproverete per Endrick?

“Gennaio è molto lontano. Ora ci concentriamo su noi stessi, poi a gennaio metteremo il nostro massimo per mettere a disposizione del mister delle risorse”

Redazione GR.net