INTERVISTE PREPARTITA | Gasperini: “Cristante importante per noi. Vincere a Napoli ci darebbe una grande spinta”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Napoli-Roma, big match valido per l’ottava giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Lo spogliatoio arriva da una settimana ricca di soddisfazioni, prestazioni e risultati. È vero, avete perso Pellegrini, però avete ritrovato Cristante. Che gara ci dobbiamo aspettare oggi qui a Napoli?

“È una gara di livello, Napoli-Roma. Una partita con tanti giocatori importanti in campo, due squadre tra le migliori del nostro campionato, quindi è una partita molto importante”.

L’importanza del recupero di Cristante nella partita di oggi?

“Importante perché noi in quel reparto abbiamo dovuto giocare spesso con gli stessi uomini. Poi è importante per il suo valore, per quello che sta facendo in questo campionato, per il fatto che ci renda anche una squadra più duttile. In questo modo possiamo non solo giocare con lui sul vertice basso, ma può entrare anche nei due e magari far avanzare un altro giocatore. Quindi vediamo, ci dà anche la possibilità durante la gara di poter avere delle varianti”.

La mia domanda è semplice: una partita così quanto può indirizzare la stagione?

“Per la stagione è un po’ presto, cioè in termini definitivi, però è indubbio che, se vinciamo oggi a Napoli, per noi sarebbe un ulteriore passo di consapevolezza, di forza e sotto quell’aspetto sarebbe una grande spinta, indubbiamente”.

Redazione GR.net