Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Monza, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match disputato allo Stadio Olimpico.

GASPERINI A SKY SPORT

La partita ha avuto poca storia, l’avete dominata dal 1′. Con lei non c’è mai stato un calo di mentalità: come mai? Ne è soddisfatto?

“Il tasto su cui abbiamo battuto di più in questi giorni è stato evidenziare il fatto che la partita di Parigi ci aveva portato tanti complimenti per il risultato e per la prestazione contro una squadra straordinaria come il Psg. Questo è andato bene fino a venerdì, poi ieri e oggi siamo riusciti a rientrare nella competizione di un campionato dove siamo sicuramente protagonisti. Questa è una motivazione grande un po’ per tutti. Come abbiamo affrontato la prima parte della partita ne è la dimostrazione. Come è la dimostrazione che questo è un gruppo sempre concentrato e a cui piace giocare a calcio, che aspetta le partite e che ha soddisfazione nel fare risultato e prestazioni”.

Ha sempre spinto per un rapporto forte tra proprietà e squadra: che cosa si aspetta della presenza dei Friedkin?

“Intanto è una soddisfazione averli riportati allo stadio, alla Roma. Era un peccato per la proprietà non vivere questo momento, positivo per la squadra e per i risultati, e con un incredibile entusiasmo da parte della città e della gente. Averli riportati e convinti a venire allo stadio dopo parecchi mesi è un passo molto positivo”.

Malen va vicino alla bandierina e indica lo stemma: è un senso di appartenenza forte, lei è stato bravo a coinvolgere tutti. Questo senso di appartenenza porta al salto di qualità per raggiungere gli obiettivi?

“E’ una delle componenti principali. Loro avvertono non solo l’entusiasmo della gente ma anche come questa gente in questo momento li ami tantissimo. Per quello che esprimono in campo, non solo a livello di risultati ma anche di appartenenza. Giocano soprattutto per dare soddisfazione ai tifosi che riempiono sempre lo stadio, qualunque partita giochiamo. Si è creato veramente un bel clima, una gran bella chimica. E questo dà soddisfazione ai tifosi ma aiuta anche me e la gente a inseguire anche le partite che non sono così semplici come a volte dimostra il risultato. Cerchiamo di tenerlo più a lungo possibile, anzi su questo ambiente costruiamo le nostre gare”.

Soulé da giocatorino è diventato un giocatore vero: c’è il suo zampino anche lì?

“Lavoro per quello. Ma la qualità migliore è la sua. Ed è un insieme di fattori. Soulé è un 2003, ha 23 anni e rispetto a due anni fa o l’anno scorso è in una fase evolutiva importante. Sta evolvendo e cerco di metterci del mio, non solo sul piano della fiducia visto che i colpi li ha sempre avuti ma anche sul piano della duttilità visto che ormai gioca in diverse zone del campo. Con una maturità fisica e tecnica superiore a quella che aveva prima. In questo momento è un giocatore veramente importante. Ha fatto una decina di partite tutte di alto livello, sta raggiungendo una fiducia e un carisma tipico del suo percorso. Se preferisco che la passi invece di tirare da fuori? Dipende… Lì era centrale, ci può stare il tiro. Ha tutti i colpi, è veramente un giocatore straordinario. Mi manca vederlo segnare di testa, l’anno scorso lo ha fatto ma lo hanno annullato”.

GASPERINI A DAZN

Mister, Cristante nel prepartita ci aveva detto che una gara come quella di Parigi non doveva togliervi qualcosa, ma darvi maggiore consapevolezza ed energia, nonostante fosse stata una partita così dispendiosa. La risposta è arrivata. Quanto è orgoglioso dell’intensità, della cattiveria e dell’aggressività mostrate dalla sua squadra, soprattutto nel primo tempo, e della gestione della ripresa?

“Moltissimo, perché l’aspetto rischioso era proprio quello: uscire da una partita come quella di Parigi, contro una squadra straordinaria, con un risultato positivo e anche con una grande prestazione. C’è il rischio di soffermarsi troppo sui complimenti, sugli allori. Ma questa è una squadra che, così come sa archiviare le prestazioni che a volte, anche se non sono molte, portano risultati negativi, deve saper archiviare anche quelle positive. Stasera i ragazzi sono entrati in campo, come al solito, con grande attenzione e grande qualità, anche perché abbiamo realizzato dei gol molto belli”.

Mister, complimenti per il gioco della squadra. Vorrei soffermarmi su Soulé, che grazie anche al suo lavoro è diventato un giocatore straordinario. Prima giocava soprattutto sulla linea laterale, rientrando sul mancino. Adesso è un giocatore totale, occupa tutto il campo, partecipa alla fase difensiva e rincorre gli avversari quando perde palla. Nonostante la pubalgia che lo aveva frenato, oggi è un calciatore completo. Quanto è cresciuto grazie al suo lavoro?

“È chiaro che io ci metto del lavoro, ma la sua disponibilità è sempre stata totale. L’anno scorso purtroppo nel girone di ritorno è stato fermato dalla pubalgia, ma poi si è presentato molto bene quest’anno e ha recuperato definitivamente. Ha già fatto una decina di partite di altissimo livello. È un giocatore top e soprattutto è un giocatore che continua a evolversi, sia come maturità fisica e tecnica sia come capacità tattica. Ormai gioca a sinistra, gioca in mezzo, gioca a destra, conosce il calcio. E non dimentichiamoci che è un ragazzo di 23 anni, quindi ancora giovane e con ampi margini di miglioramento”.

Mister, la domanda che si fanno tutti i tifosi della Roma alla vigilia di una settimana che potrebbe essere decisiva: come sta Malen?

“Malen ha preso un pestone sul tendine. È uno di quei colpi dolorosi, faceva fatica a tenere la scarpa perché gli batteva proprio sul taglio che si è creato. Però non c’è stata una distorsione, non c’è stato un interessamento particolare, è una cosa abbastanza superficiale. È chiaro che aveva dolore a tenere la scarpa, c’è un taglio. È uscito per quello, ma credo che sia una questione di pochi giorni”.

Mister, innanzitutto complimenti per le 650 panchine in Serie A, un traguardo raggiunto soltanto da pochissimi allenatori. Sono queste ultime le più belle della sua carriera, considerando la crescita della Roma? E si è dato un obiettivo per le prossime partite?

“Io spero che le più belle siano le prossime. Però 650 sono tante, perché rappresentano un percorso direi ventennale in Serie A. Le ricordo tutte con grande piacere, perché la Serie A è sempre stata un traguardo che ogni allenatore vuole raggiungere. Quindi, nessuna esclusa, sono tutte parte della mia carriera e sono state tutte fantastiche”.

Per vivere al meglio le prossime panchine, chiederà qualcosa alla società? Questa sera in tribuna c’erano Dan e Ryan Friedkin. In vista del mercato di gennaio, farà loro una letterina, visto che i tifosi della Roma li aspettavano quasi come Babbo Natale?

“Intanto io sono molto felice che loro, dopo diversi mesi, siano ritornati a Roma tutti insieme. Questa è anche una bella soddisfazione. Magari sono venuti a vivere direttamente questo momento molto positivo per la squadra, ma soprattutto per la città e per i tifosi. Era un peccato che non lo vivessero direttamente e questo è un primo passo molto importante per me, e credo sia importante per tutti quanti”.

Mister, lei e D’Amico vi siete messi d’accordo? Abbiamo fatto a entrambi la stessa domanda sul mercato e siete stati molto evasivi…

“Ma sì, più chiaro di così!”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Con i Friedkin qui si aspetta una direzione precisa sul mercato di gennaio? Da due anni dice che le servono dei giocatori specifici: si ripartirà da lì?

“L’importante è che siano venuti qui, anche a sorpresa. È un riavvicinamento importante in un momento in cui la squadra sta facendo bene, c’è entusiasmo, lo stadio è sempre pieno e ci sono risultati che sarebbe un peccato per la proprietà non vivere. Spero sia il primo passo. Io a Roma sono venuto perché ho conosciuto loro e ho avuto la sensazione che potessero portare la Roma in alto. Questa è stata la mia convinzione dopo averli conosciuti e rimango di quell’idea. Questa è una squadra forte, poi, come tutte le squadre, cerchiamo qualcosa per poterci migliorare. Questo è quello che ci prefiggiamo sempre. Poi non è detto, non esiste prendere tanto per prendere. C’è una base di ragazzi straordinari e su quello continuiamo a lavorare”.

Si diceva un tempo che per vincere i campionati bisognava vincere con le piccole. Questo campionato si deciderà sugli scontri diretti?

“Rispetto agli altri campionati è una stagione atipica, ci sono 5-6 squadre che vincono tantissimo e le squadre di media classifica hanno fatto fatica a togliere punti. Difficile che ci sia una squadra che vince tutti gli scontri diretti o fa la differenza su quello. Io sono convinto che da gennaio in poi sarà un po’ più equilibrato questo tipo di aspetto”.

Pisilli può giocare anche da ala destra come in Nazionale?

“Può giocare dappertutto, è un ragazzo che ha un motore incredibile, ha tecnica, ha attaccamento, capacità e visione di gioco. Io lo preferisco in mezzo, ma in caso di necessità può giocare ovunque, è un centrocampista straordinario”.

Lei si è mai divertito così tanto a veder giocare una sua squadra?

“Anche io cerco di tenere il ritmo. Andiamo sempre alla ricerca di qualcosa di meglio e la partita è l’allenamento migliore in assoluto, è il confronto vero con l’avversario, in allenamento gestisci tu i tempi. Stasera nel secondo tempo ci siamo un po’ incartati perché volevamo provare le uscite col portiere: o le fai bene o rischi di fare 150 passaggi nella tua metà campo e andare poco avanti. In allenamento magari ti riesce, in partita magari facciamo un po’ di confusione, ma ne approfitti perché la gara è quella vera”.

Come sta Dybala e come sta Malen?

“Per Malen è stato un taglio sul tallone, dietro, che gli impediva di tenere la scarpa, ma non è una distorsione e penso sia questione di pochi giorni. Dybala è sulla via giusta, ha perso un po’ di condizione, ora sta ritrovando i ritmi giusti e questo prossimo mese sarà molto importante”.

Lei accarezza gli attaccanti e succede di tutto.

“Ho attaccanti bravi. Anche stasera Malen ha fatto un gol straordinario. Le qualità sono le loro, il mio compito è quello di tirare fuori da loro quello che hanno, che a volte resta nascosto. Ma non posso aggiungergli niente di quello che gli manca. Il lavoro è su quello che hanno di loro e che hanno di buono, altrimenti non riuscirei a fare questo”.

Le piacerebbe in futuro riallenare Pessina, che è stato anche vicino alla Roma lo scorso anno?

“Grande Matteo! Sì, è vero, è stato vicino. Per lui è importante che sia tornato a giocare, è un ragazzo fantastico. Bisogna conoscere le persone e ho avuto la fortuna di averlo. A Monza è un’istituzione, a Monza farà bene e per me è una buona squadra. Credo che raggiungeranno il loro traguardo”.

Soulé ha fatto per la prima volta due gol in una partita. Si aspettava questa crescita?

“In questo momento è un top, è tutto il campionato che sta giocando su questi livelli, gioca in più situazioni del campo. Lo fa sempre con efficacia, è resistente, partecipa alle due fasi. Ha 23 anni ed è giovane, ma è in una fase di evoluzione importante. Quello che sta facendo è da giocatore di categoria superiore e infatti è stato convocato dall’Argentina”.

De Rossi ha detto che la Lazio è favorita per lo scudetto: è d’accordo?

“Daniele non sbaglia un colpo (ride, ndr). Lui conosce benissimo tutto. Credo che abbia ragione. La Lazio è stata bistrattata, ma è forte, non vinci 11 partite su 13 per caso. Qualcuno a inizio anno ha sbagliato. Nessuno poteva immaginare questo percorso, ma chapeau a Gattuso. Le partite che vince sono di valore”.

Redazione Giallorossi.net