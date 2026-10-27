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INTERVISTE PREPARTITA | Gasperini: “Malen out scelta figlia del calendario. Opportunità per chi gioca meno”

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Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti in occasione di Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e al termine della sfida dello Stadio Olimpico.

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

Oggi si arriva a una partita simile a quella del Genoa. Questa è la partita per dimostrare di essere una grande squadra?
“Sicuramente tutte le partite hanno difficoltà, diverse ma ci sono. È chiaro che giocare così ravvicinati genera acciacchi e strascichi. Non è la stessa cosa di giocare una volta a settimana. Però può dare fiducia ai giocatori, anche a quelli che giocano di meno. È una opportunità per loro”.

Che partita si aspetta?
“Mi aspetto una partita in cui il Cagliari è pronto a rilanciare gioco, sulle fasce e in attacco. Bisogna stare attenti a Nzola e Fadera e hanno cambi importanti. Noi dobbiamo giocare con qualità e ritmo”.

Pensare a una Roma senza Malen era impossibile. Ma questo è un segnale di garanzie?
“È figlia del calendario questa scelta. E poi castro ha giocato due partite fa ed è stato determinante. In un calendario così fitto dobbiamo avere tutti i giocatori al meglio, non solo Malen”.

Redazione GR.net

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