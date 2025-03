Invasione giallorossa a Empoli: 5000 tifosi romanisti al Castellani

AS ROMA NEWS – Un pezzo di Olimpico sarà presente questa sera al Castellani. Non una semplice trasferta, ma un’autentica invasione: saranno circa 5000 i tifosi romanisti al seguito della squadra, pronti a spingere la Roma verso un’altra vittoria fondamentale. La voglia di esserci, di sostenere e di stringersi attorno alla squadra in questo momento cruciale della stagione è impressionante, a cavallo tra il campionato e la doppia sfida europea contro l’Athletic Bilbao.

L’entusiasmo ritrovato ha riportato alla mente i tempi dei sold out continui dell’era Mourinho. I numeri parlano chiaro: l’Olimpico ha fatto registrare il tutto esaurito sia contro il Como sia per l’andata degli ottavi di Europa League. Ora, il calore della piazza si sposta in trasferta, seguendo un’onda emotiva che sembrava impensabile solo qualche settimana fa. Sembra passato un secolo dal primo appello di Claudio Ranieri, quando il tecnico chiese ai tifosi di sostenere la squadra senza fischi, promettendo di metterci la faccia in prima persona.

La risposta è stata straordinaria: la Roma ha ricominciato a divertire e a far battere il cuore anche ai più scettici. I fischi si sono trasformati in applausi, la passione è tornata ad ardere, in casa e lontano dall’Olimpico. E a Bilbao? La storia si ripeterà. Anche al San Mamés, la Roma avrà il suo popolo al fianco, pronto a colorare di giallorosso l’ennesima notte europea.

Fonte: Corriere dello Sport