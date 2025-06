Italia all’assalto di Ranieri: Friedkin indispettiti, oggi la risposta del tecnico

Ranieri sì, Ranieri no. Oggi Gabriele Gravina e la FIGC scopriranno se il pressing sull’attuale senior advisor della Roma avrà dato i frutti sperati. La missione che attende Sir Claudio, in caso di sì, sarebbe quella di guidare l’Italia verso i prossimi Mondiali: una mossa d’emergenza nata dopo il pesante ko degli azzurri in Norvegia.

Il pressing federale, però, non è stato accolto con entusiasmo a Trigoria. I Friedkin considerano Ranieri una figura chiave nella nuova Roma, anche alla luce del ruolo avuto nella scelta di Gasperini e nelle trattative per i rinnovi, come quello di Svilar. Le sirene azzurre suonano proprio nella fase più calda della programmazione estiva, e i tifosi romanisti vorrebbero Ranieri tutto per sé.

Nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi di un doppio incarico: Ranieri commissario tecnico dell’Italia e, allo stesso tempo, consulente dei Friedkin. Una soluzione di compromesso che gli permetterebbe di non abbandonare il progetto Roma, senza rinunciare a una chiamata che pesa come un onore nazionale. Ma che fa comunque storcere il naso ai tifosi giallorossi.

Sir Claudio si è preso ancora qualche ora per riflettere, confrontandosi anche con la famiglia. I quotidiani oggi in edicola scommettono sul suo sì: la Gazzetta dello Sport apre con “Ranieri d’Italia”, mentre il Corriere dello Sport scrive che “Claudio è pronto a dire sì”. Se accetterà l’incarico, continuerà comunque a collaborare con la Roma, ma con margini operativi inevitabilmente ridotti. La risposta definitiva è attesa nelle prossime ore. In caso di no, il piano B della FIGC resta Stefano Pioli.

Giallorossi.net – A. Fiorini