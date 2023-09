Italia, infortunio muscolare per Mancini nel pareggio con la Macedonia del Nord (1-1). Cristante in campo per tutti i 90 minuti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie per la Roma dalla partita di questa sera della nazionale azzurra sul campo della Macedonia del Nord: il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha accusato un infortunio muscolare al minuto 58 di gioco.

Il calciatore si è toccato la coscia destra dopo un duello difensivo vinto e ha chiesto il cambio, uscendo dal campo zoppicando. Fino a quel momento Mancini aveva giocato una buona partita in coppia con Bastoni da centrale di una difesa a quattro.

In campo dal primo minuto anche Bryan Cristante, più volte vicino al gol da palla inattiva: il centrocampista ha giocato tutta la partita.

La gara è terminata in parità: al gol di Immobile a inizio ripresa a risposto Bardhi su punizione. Il pareggio complica il cammino dell’Italia di Spalletti verso gli Europei.

Giallorossi.net – F. Turacciolo