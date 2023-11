Italia, Spalletti sull’omicidio di Giulia Cecchettin: “Basta codardi di mer*a travestiti da principi azzurri”

ALTRE NOTIZIE – “Non ne possiamo più di questi codardi di me*da, travestiti da principi azzurri. Dobbiamo aiutare le donne a stare lontane da chiunque pretenda di possedere la loro libertà. Veramente non ne possiamo più di vedere queste cose atroci che non si possono fare, che nessuna persona può fare”.

Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, commenta i terribili fatti di cronaca degli ultimi giorni parlando dell’omicidio di Giulia Cecchettin alla Rai. E lo fa a poche ore dalla partita con l’Ucraina, decisiva per la qualificazione diretta a Euro 2024.

L’ex allenatore della Roma ha quindi affrontato il tema legato al calcio e alla sfida di stasera: “Ci siamo creati carattere proprio nelle difficoltà e finora abbiamo giocato partite tutte decisive, già come questa. Dobbiamo prenderci la responsabilità di trovare le soluzioni. E la soluzione è trovare giocate geniali, come hanno fatto Barella e Chiesa sul secondo gol alla Macedonia. Soluzioni improvvise che non stanno scritte in nessuna lavagna degli allenatori”.

Fonti: Rai Sport / Repubblica.it