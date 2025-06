Italia U21, infortunio per Baldanzi: il giocatore lascia il campo portato a spalla

Tegola per l’Italia Under 21, impegnata in questi giorni nell’Europeo: Tommaso Baldanzi, partito titolare nel match contro la Slovacchia, è stato costretto al cambio intorno all’ora di gioco.

Il trequartista giallorosso si era appena guadagnato un calcio di punizione al limite dell’area dopo un bello spunto personale, ma una volta finito a terra le sue condizioni fisiche sono apparse subito preoccupanti.

Baldanzi è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco, accompagnato fuori dal campo a spalla dallo staff medico della nazionale: all’inizio il calciatore sembrava aver accusato un problema alla coscia, ma uscendo dal rettangolo di gioco la sua mano indugiava sul ginocchio.

Una volta in panchina, il calciatore ha applicato del ghiaccio sull’articolazione. Resta dunque da capire l’entità e la tipologia del suo problema fisico: l’Italia, ma anche la Roma, incrociano le dita.

Giallorossi.net – T. De Cortis