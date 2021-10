Joao Sacramento guida una Roma che non cambia

AS ROMA NEWS – La Roma perde Mou per squalifica, e allora oggi a guidare i giallorossi dalla panchina ci sarà il giovane braccio destro dello Special One, il portoghese Joao Sacramento.

I due si sono conosciuti dodici anni fa, quando Sacramento mandò a Mourinho un’analisi del suo modo di lavorare. Joao aveva 19 anni, studiava calcio all’università di Glamorgan, nel Galles, e ricevette i complimenti di Mou. “Molto interessante“, disse lo Special One commentando quell’analisi sulla periodizzazione tattica (l’integrazione dell’allenamento fisico e atletico con il lavoro tattico e tecnico).

Poi Sacramento ha fatto i suoi passi come assistente di Gary Speed e Chris Coleman nel Galles, di Ranieri e Jardim nel Monaco e di Bielsa e Galtier nel Lille. Fino a chiudere il cerchio, con la chiamata di Mou al Tottenham, nel 2019.

Lì è nata la coppia che oggi gestisce la Roma, con Joao – 32 anni – che stasera guiderà i giallorossi contro il Cagliari e che a Trigoria non è solo la spalla di Mou, ma anche l’uomo che deve sondare gli umori dello spogliatoio e relazionarne allo Special One.

Se l’allenatore in panchina stasera sarà diverso, identica sarà invece la formazione che verrà schierata in campo: l’unico dubbio a sinistra con Mkhitaryan che potrebbe lasciare il posto a El Shaarawy, ma per il resto la Roma non cambierà. Confermato Cristante al centro della mediana nonostante la diffida, con Abraham che farà gli straordinari seppur con una caviglia in disordine. Al Milan ci si penserà da domani.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo