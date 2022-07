Joya rimandata: Mou tiene fuori Dybala, esordio mercoledì contro l’Ascoli (ma a porte chiuse)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Joya è rimandata (forse) a mercoledì prossimo. Quando la Roma, a Trigoria, affronterà l’Ascoli in un’amichevole a porte chiuse voluta da Mourinho.

Un test che si giocherà al Fulvio Bernardini senza la presenza di pubblico o telecamere. La partita che sarà probabilmente l’occasione per Paulo Dybala di scendere per la prima volta in campo con la maglia della Roma.

Ieri infatti Mourinho ha deciso, comprensibilmente, di non rischiare il suo gioiello: troppo pochi gli allenamenti nelle gambe insieme al gruppo per gettarlo nella mischia. Meglio dunque attendere ancora.

La Roma intanto è rientrata nella notte nella Capitale. Dopo il match contro il Nizza la comitiva giallorossa si è trasferita da Albufeira a Faro (distante una cinquantina di chilometri) e con un volo charter è atterrata all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 3:15.

Dopo il test contro l’Ascolti a metà settimana, giovedì la Roma partirà per Tel Aviv. Pellegrini e compagni si alleneranno in Israele nella giornata di venerdì e poi sabato 30 luglio trasferimento a Haifa (un’ora di auto) dove al Sammy Ofer Stadium è in programma il confronto contro il Tottenham di Conte.

Ad agosto invece, prima dell’inizio del campionato, è prevista una sola amichevole: il 7 all’Olimpico la Roma affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, ultimo test prima dell’esordio contro la Salernitana del 14 agosto.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero