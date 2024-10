JURIC: “Dobbiamo spingere forte. Non ho voluto rischiare Dybala, Soulè ha grande voglia di dimostrare il suo valore”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Monza-Roma, gara valida per la settima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Perché Soulé? Cosa si aspetta?

“Dybala non c’è perché non sente bene la gamba e non volevamo rischiare. Soulé gioca con grandissima personalità, prova le giocate, non gli riesce tutto bene ma ha grande voglia di dimostrare di essere un giocatore forte”.

Avete avuto un solo allenamento, come sta la squadra dal punto di vista della tenuta atletica?

“Vedremo questa sera. Stiamo sfruttando ogni allenamento per introdurre qualcosa che ci interessa, i ragazzi sono molto partecipi e si allena anche giocando le partite. Fisicamente la squadra è a posto, bisogna spingere forte senza nessuna paura”.

Che valore aggiunto è Dovbyk?

“Ha due caratteristiche: veloce negli spazi ed è bravo dentro l’area di rigore. Dobbiamo sfruttare questo aspetto”.

Come ha reagito la squadra dopo la sconfitta in Europa League?

“Sicuramente c’era grandissimo dispiacere per aver perso una gara dominata, ma anche consapevolezza di aver fatto tante cose buone. C’è da migliorare nei particolari e insistere su queste cose. Ci sono pochi giorni per preparare le cose, ma ho visto la squadra sul pezzo e concentrata”.

