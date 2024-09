JURIC: “Se giochiamo bene tecnicamente possiamo fargli male. Konè è un grande talento, spero che Dybala si ripeta”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Athletic Club, gara valida per la prima giornata dell’Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Tre cambi rispetto a domenica. Koné sta migliorando sul piano tattico?

“Secondo me sì. È un ragazzo giovane con grande capacità, non ha mai giocato questo tipo di calcio. Negli ultimi giorni ho visto molta più concentrazione ed è dentro ai concetti. Poi bisogna vedere come vanno le partite, c’è da lavorare ma è un ragazzo con grandissime potenzialità e qualità”.

La gestione di Dybala? È pronto?

“Speriamo di sì, ha recuperato bene e ha fatto una grande partita domenica e speriamo la ripeta. Vediamo piano piano come sta, ma ha recuperato bene”.

Nico Williams?

“Non solo lui, hanno giocatori velocissimi e vanno veramente forte. Abbiamo lavorato su tutti i concetti e abbiamo prestato attenzione per non farli ripartire, speriamo di aver lavorato bene”.

Nella difesa a 3 Bergomi lo metteresti sempre?

“Assolutamente, è un marcatore eccellente”.

Secondo te dove si può far male all’Athletic? Dybala gioca più davanti di Baldanzi?

“Bisogna giocare un grande calcio. Loro lavorano in sintonia, ma se giochiamo bene tecnicamente possiamo far male con i due trequartisti e i quinti. Bisogna giocare una partita tecnicamente importante”.

Le tue emozioni?

“No, in questo periodo voglio mantenere la massima concentrazione sulla squadra e sulle partite. Penso solo a questo perché c’è tanto su cui lavorare. Con il tempo si vedrà”.

Da quando sei arrivato ti sei chiuso a Trigoria.

“No, c’è da tanto da lavorare e siamo tutti lì. Cerchiamo di capire tutto e di migliorare quello che si può, è un periodo in cui bisogna lavorare tanto”.

