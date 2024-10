JURIC: “Buttato nel cesso tutto quello di buono fatto in questi giorni, non me l’aspettavo. Io in discussione? Decidono altri…”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Fiorentina-Roma, gara valida per la nona giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL POST PARTITA A SKY SPORT

Che succede?

“Abbiamo fatto tutto sbagliato. Sia nel gioco che nell’atteggiamento, non me l’aspettavo, venivamo da belle prestazioni”.

Il doppio cambio?

“Sono rimasto molto male, ho visto pochissima attenzione, cose veramente brutte in fase difensiva. E ho scelto di cambiare, per dare scossa e un segnale, ma anche per ragioni tecniche. Ma non loro due, tutta la squadra. In sette partite abbiamo subito pochissimo, stasera è stato tutto sbagliato. Ci sono poche cose da dire in questo momento”

Ci sono le caratteristiche giuste per il tuo calcio?

“Oggi abbiamo preso dei gol ridicoli. Se in a squadra in 7 partite fa sempre bene, oggi non sono stati concentrati. Capitano partite così, a noi è capitato oggi. Speriamo sia successo tutto oggi, ora ripartiamo”.

Si sente in discussione?

“E’ il calcio. In 40 giorni abbiamo fatto un grandissimo lavoro, e oggi abbiamo buttato tutto nel cesso…mi dispiace molto. Ma il calcio è così, decidono altri. Io rimango convinto che abbiamo fatto tante cose buone, oggi non me l’aspettavo”.

Hai tolto Cristante è un segnale forte per lo spogliatoio?

“E’ un gruppo di calciatori dove tutti devono essere dentro, non devo mandare segnali. Chi gioca bene, scelgo su questo. Bryan ci da equilibrio, ma oggi ha fatto una brutta partita”.

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Dati alla mano, nel possesso palla e nei tiri in porta siete in alto con le squadre al vertice della classifica. Che peso hanno?

“Un peso relativo, il gioco c’è. Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cinici nell’area avversaria e invece più tosti nella nostra”.

Pellegrini come può rispondere per riprendersi l’affetto dei tifosi?

“I giocatori sono concentrati, i fischi dei tifosi non influiscono sulle loro prestazioni. Hanno un carattere importante, sono sicuro che tutti riusciranno comunque a portare a casa una grande prestazione. Usciremo insieme da questa situazione”.

Su Palladino.

“Secondo me Palladino sta a diventando un grande tecnico. Ha a disposizione una buonissima squadra, dopo un inizio non brillante ha iniziato a ingranare. Si vede che ora ha preso la strada giusta”.

