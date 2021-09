Crisi bianconera, furia Allegri: “E questi vogliono giocare nella Juve!” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Aria pesante nella Juventus dopo la partenza a dir poco deludente dei bianconeri guidati nuovamente da Massimiliano Allegri.

Il pareggio interno contro il Milan lascia la squadra in fondo alla classifica, penultima a soli due punti. La piazza ribolle, e anche lo stesso allenatore toscano appare piuttosto nervoso.

Emblematico il video che ha cominciato a girare sui social e finito sulle home page di tutti i principali quotidiani on line che immortala Allegri al termine della partita pareggiata con i rossoneri che sbraita: “Porca tr**a…e vogliono giocare nella Juve!“.

Un messaggio indirizzato a certi giocatori in campo, che non sarà di certo molto gradito dai ragazzi, ma nemmeno dalla società, convinta di aver messo a disposizione del tecnico una squadra in grado di lottare per lo scudetto nonostante la cessione di Cristiano Ronaldo.

GUARDA IL VIDEO DI ALLEGRI