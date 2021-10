Juventus, Allegri: “Se giocano sempre gli stessi, a metà gennaio li butto via…”

ALTRE NOTIZIE – Nella Roma si fa un gran parlare della scelta di Mourinho di puntare forte sui 13-14 giocatori in rosa, scaricando di fatto tutti gli altri quando mancano ancora più di due terzi di stagione.

Sembra rispondergli indirettamente Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che in conferenza stampa ha così commentato la scelta di lasciare in panchina alcuni big come Federico Chiesa.

“Se giochiamo sempre con gli stessi, il 15 gennaio li butto via – le parole dell’allenatore toscano -. Dobbiamo arrivare a 57 partite. In più vengono da un anno e mezzo di Covid, hanno fatto l’Europeo: sono ragazzi, non motorini.

Ogni tanto vanno lasciati a riposo, è una questione non solo fisica ma mentale“, ha concluso Allegri.