Juventus-CR7, l’intercettazione che ha fatto scattare la procura: “Se salta fuori, ci saltano alla gola”

ALTRE NOTIZIE – «Se quella carta salta fuori abbiam … ci saltano alla gola tutto sul bilancio».

È questa conversazione, intercettata dalla guardia di finanza, a incuriosire i magistrati che indagano sui conti della Juventus e che hanno acceso un faro sui rapporti fra la società e Cristiano Ronaldo. A parlarne, il 23 settembre di quest’anno, sono i manager Cesare Gabasio e Federico Cherubini, entrambi indagati.

Sono legate a questo filone le perquisizioni di ieri della guardia di finanza incaricata di recuperare la documentazione “contabile ed extracontabile” in riferimento alla “famosa carta che non deve esistere teoricamente” intercettata in una conversazione tra Gabasio e Cherubini su Cristiano Ronaldo.

Fonte: Ansa