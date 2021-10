JUVENTUS-ROMA 1-0, i voti dei giornali: bene Mancini e Abraham, Veretout stecca, non brilla Pellegrini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sconfitta di misura allo Stadium gioca con orgoglio ma non brilla. Leggendo le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola si notano diverse insufficienze, anche se assegnate a giocatori diversi da giornale a giornale.

A salvarsi sono solo Mancini e Abraham, mentre le votazioni degli altri giocatori, da Karsdorp a Vina, da Cristante a Mkhitaryan, sono dissimili a seconda dei quotidiani.

Queste le pagelle dei principali giornali oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6; Cristante 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6; Abraham 6,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov s.v.. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Karsdorp 5,5, Mancini 6,5, Ibanez 5,5, Vina 7; Cristante 6, Veretout 5,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Abraham 6,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6; Cristante 6, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Abraham 7. Subentrati: El Shaarawy 5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6,5 .

LA REPUBBLICA (D. MARCHESE)

Rui Patricio 6; Karsdorp 5, Mancini 6, Ibanez 5,5, Vina 5; Cristante 6, Veretout 4,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6; Karsdorp 5,5, Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6,5; Cristante 6, Veretout 5; Zaniolo sv, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Abraham 6,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov 6. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 5,5; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6,5; Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.