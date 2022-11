Karsdorp, niente scuse a Mourinho: l’addio è definitivo. Pinto: “Troveremo una soluzione buona per tutti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Karsdorp ha lasciato Roma per non farci più ritorno. L’addio con i giallorossi si è consumato nelle scorse ore, quando l’olandese, non convocato da Mourinho per la partita contro il Torino, ha fatto le valigie, salutato i compagni e lasciato la Capitale, direzione Amsterdam.

“Non nascondo i problemi. Tutti voi avete visto quello che è successo”, ha dichiarato il gm Tiago Pinto nel prepartita dell’Olimpico ai giornalisti sulla vicenda Karsdorp. “Noi, insieme al giocatore e all’allenatore, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per tutti, per lui e per la squadra, non esserci nella partita.

Poi, dopo la fine di questa partita e come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi, dobbiamo mettere l’interesse della Roma sopra a tutto e sicuramente troveremo una soluzione buona per tutti”. Che poi alto non sarà altro che la cessione del terzino, con la Juventus che ha già fatto un primo sondaggio.

Il giocatore, dopo l’attacco dell’allenatore, venerdì scorso aveva trovato sotto casa un gruppetto di tifosi che gli ha rivolto degli insulti. Karsdorp però non ha fatto alcun passo indietro. Non ha chiesto scusa all’allenatore, perchè considera ingiusta la punizione così come le critiche: il terzino, nonostante gli errori tecnici, è sicuro di aver giocato sempre al massimo delle proprie possibilità. Anche a Reggio Emilia.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica