Karsdorp verso l’esclusione: giocatore turbato, e i tifosi lo aspettano sotto casa…

NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp oggi contro il Torino non partirà di sicuro titolare, e non è detto nemmeno che siederà in panchina.

Lo strappo con Mourinho non sembra essere affatto ricomposto nonostante i sorrisi dell’olandese nella rifinitura. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’umore del terzino sarebbe pessimo per quanto accaduto nel post partita di Sassuolo.

Il giocatore è molto turbato, anche perché due sere fa, racconta il quotidiano, ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli.

Fortunatamente non è successo niente di grave, ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. La pausa arriva al momento giusto, ma il destino di Karsdorp nella Roma appare segnato.

Fonte: Corriere dello Sport