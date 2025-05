Klopp alla Roma? I tifosi si scatenano per il video dei Friedkin: “Ecco svelato il rebus…” (VIDEO)

Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma? A prima vista sembra fantamercato, ma sui social il nome del tecnico tedesco è tornato prepotentemente a circolare — e tutto per colpa (o merito) di un video pubblicato qualche ora fa dal Gruppo Friedkin.

Il breve filmato, condiviso ieri sui canali ufficiali, è un omaggio alla squadra, alla città e al popolo romanista. Immagini evocative, parole suggestive, musiche d’impatto. Ma per molti tifosi non è solo un semplice tributo di fine stagione: tra le pieghe delle inquadrature, nei simboli e nelle frasi, in tanti ci hanno visto un messaggio in codice. Un indizio, un rebus, che porterebbe dritto a… Jurgen Klopp.

Il video, scrive l’Adnkronos in questi minuti, esalta la Capitale e il legame con il club, ma la sequenza Colosseo (con la K in tedesco), Lupa (L), Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P) ha fatto volare il mondo giallorosso. I tifosi, già abituati a una comunicazione particolare da parte della proprietà americana, ipotizzano un rebus per l’annuncio del nuovo allenatore.

Già, proprio lui. L’ex allenatore del Liverpool, che ha appena salutato Anfield con tutti gli onori del caso, è diventato l’oggetto del desiderio di una parte della tifoseria romanista. Una suggestione forte, forse irrealizzabile, ma alimentata dal clima di attesa e mistero che circonda la scelta del prossimo allenatore giallorosso.

La realtà, al momento, è che Klopp non ha rivelato i suoi piani futuri e la Roma non ha lasciato trapelare nulla di concreto. Ma nel mondo giallorosso, dove sogno e passione si fondono da sempre, anche un semplice video celebrativo può diventare benzina per alimentare la fantasia. E allora, perché no? Finché non arriverà l’annuncio ufficiale, ogni indizio sarà buono per sperare. Anche il più folle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Friedkin Group (@friedkingroup)