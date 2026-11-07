Koné, colpo di scena dopo il no della Francia: col Sassuolo può giocare addirittura titolare

Manu Koné potrebbe essere la grande sorpresa della Roma contro il Sassuolo. Fino a ieri il centrocampista francese sembrava destinato a saltare anche l’ultima partita prima della sosta. Oggi, invece, lo scenario è completamente cambiato: secondo quanto scrive Il Romanista nell’edizione di questa mattina, non soltanto Koné dovrebbe tornare tra i convocati di Gasperini, ma potrebbe addirittura partire dal primo minuto accanto a Bryan Cristante.

Una prospettiva decisamente inattesa, soprattutto dopo la decisione di Zinedine Zidane di escluderlo dalla lista della Francia per le sfide contro Italia e Turchia. Una scelta che sembrava confermare la necessità di concedere al giocatore altro tempo per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid. E invece Gasperini starebbe pensando di restituirgli subito una maglia da titolare.

Koné ha progressivamente smaltito il problema alla coscia e il suo recupero rappresenterebbe una notizia importante per il centrocampo giallorosso, chiamato agli straordinari nelle ultime settimane. La mancata convocazione della Francia permetterà inoltre al giocatore di restare a Trigoria durante la sosta, senza ulteriori impegni internazionali.

Per capire se l’ipotesi diventerà realtà serviranno però due passaggi. Il primo arriverà questa mattina, con la pubblicazione dell’elenco dei convocati della Roma. Soltanto allora si saprà se Koné sarà effettivamente a disposizione. Il secondo appuntamento è fissato per questa sera, quando verranno comunicate le formazioni ufficiali della sfida contro il Sassuolo, in programma alle 20:45 all’Olimpico. Fino a quel momento la prudenza resta necessaria, ma la possibilità di rivedere Koné immediatamente dal primo minuto, dopo le notizie delle ultime ore, sarebbe un vero colpo di scena per Gasperini e per la Roma.

FONTE: Il Romanista