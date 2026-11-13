Koné l’indispensabile: Gasp disse no a 60 milioni e Gittens. Ma a fine stagione si aprirà un bivio

Il Chelsea era pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro più il prestito di Jamie Gittens, proprio l’esterno offensivo che la Roma cercava disperatamente. Ma Gian Piero Gasperini non volle sentire ragioni: Manu Koné doveva restare a Trigoria. Un muro alzato nell’ultimo giorno del mercato estivo che, alla luce di quanto accaduto nei mesi successivi, racconta meglio di qualsiasi dichiarazione l’importanza del centrocampista francese per gli equilibri della squadra.

Il retroscena viene ricordato oggi dal Messaggero, che sottolinea come il rapporto tra Koné e Gasperini non fosse stato sempre semplice, soprattutto nel finale della scorsa stagione. Adesso, però, la situazione è cambiata. Il francese è diventato uno degli uomini più importanti della Roma, soprattutto per la sua capacità di proteggere la difesa, recuperare palloni e trasformare rapidamente l’azione da difensiva in offensiva. A confermarlo sono anche i numeri. Tornato titolare contro il Sassuolo dopo tre settimane di stop per una lesione muscolare, Koné ha completato tutti i 56 passaggi tentati, vincendo cinque duelli su sei e recuperando tre palloni. Una prestazione di grande sostanza, che ha restituito a Gasperini un riferimento fondamentale in mezzo al campo.

Ma è soprattutto il rendimento difensivo della Roma a far riflettere. Secondo i calcoli della Gazzetta dello Sport, con Koné in campo i giallorossi hanno subito appena quattro reti in otto partite, mentre senza di lui ne sono arrivate quattordici in sette gare. Il Messaggero propone un conteggio leggermente diverso, considerando anche i momenti delle sostituzioni, ma la tendenza è la stessa: senza il francese la squadra perde equilibrio e concede molto di più. Numeri che non dimostrano da soli un rapporto di causa ed effetto, ma rendono evidente il peso del centrocampista.

Non sorprende quindi che Gasperini abbia lavorato per averlo nuovamente a disposizione nelle migliori condizioni. Koné è rimasto a Trigoria durante la sosta, rinunciando agli impegni con la Francia dopo un confronto con il commissario tecnico Zidane, secondo quanto riferisce il Messaggero. La scelta è stata quella di non rischiare una ricaduta e sfruttare queste due settimane per ritrovare la condizione migliore in vista della trasferta di Parma.

Il futuro, però, resta un tema da affrontare. La Gazzetta ricorda che nella prossima estate Koné entrerà nella fase finale del proprio contratto e la Roma dovrà valutare un rinnovo, presumibilmente accompagnato da un adeguamento economico, per proteggerlo da nuovi assalti. Chelsea e Atletico Madrid avevano già mostrato interesse, mentre il sogno del francese, secondo il quotidiano, sarebbe quello di giocare un giorno nel Paris Saint-Germain. Proprio il prossimo avversario europeo dei giallorossi.

Intanto, a gennaio, Gasperini vorrebbe anche un’altra alternativa in mediana. Koné, Cristante, de Roon e Pisilli sono soltanto quattro centrocampisti per due posti, un numero che potrebbe rivelarsi insufficiente nel prossimo ciclo di impegni. La priorità di D’Amico resta l’attacco, ma un rinforzo in mezzo al campo non è escluso se il budget lo consentirà. Una necessità che nasce proprio dalla consapevolezza di quanto sia difficile sostituire Koné. E che spiega perché, davanti a 60 milioni e a Gittens, Gasperini abbia preferito tenersi stretto il suo francese.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport