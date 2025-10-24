Konè, sospiro di sollievo: caviglia ok, può recuperare per il Sassuolo

Buone notizie da Trigoria dopo la sconfitta con il Viktoria Plzen. Manu Koné ha lasciato il campo all’intervallo per un duro colpo alla caviglia, ma l’allarme è già rientrato.

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, per il centrocampista francese non si è reso necessario alcun esame strumentale, segno che il problema non è serio. Koné svolgerà oggi un lavoro di scarico insieme ai compagni impiegati ieri sera, e salvo imprevisti sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per la trasferta di domenica contro il Sassuolo.

Una notizia che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo all’ambiente giallorosso, già provato dall’assenza di Angeliño e da una serie di acciacchi che hanno complicato la gestione delle ultime settimane.

