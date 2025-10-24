Konè, sospiro di sollievo: caviglia ok, può recuperare per il Sassuolo

Buone notizie da Trigoria dopo la sconfitta con il Viktoria Plzen. Manu Koné ha lasciato il campo all’intervallo per un duro colpo alla caviglia, ma l’allarme è già rientrato.

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, per il centrocampista francese non si è reso necessario alcun esame strumentale, segno che il problema non è serio. Koné svolgerà oggi un lavoro di scarico insieme ai compagni impiegati ieri sera, e salvo imprevisti sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per la trasferta di domenica contro il Sassuolo.

Una notizia che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo all’ambiente giallorosso, già provato dall’assenza di Angeliño e da una serie di acciacchi che hanno complicato la gestione delle ultime settimane.
  1. io quando dico che Soule’ deve migliorare la mira e che Kone’ spesso si perde e sbaglia, mi danno per eccessivo.
    Il campo è il miglior giudice

  3. E se per superare il problema del goal iniziassimo a giocare con un bel 3-5-2 “Mazzoniano” con Bailey e Soulè in attacco?
    Scusate la provocazione.
    Forza Roma

  5. Con Koné dovrei giocare Pisilli. Gasperini è il nostro Alice oltre lo specchio. Stiamo guardando dall’ altra parte dello specchio, un calcio che conoscevamo solo come avversari, due volte l’ anno e stop. Ora scopriamo che si tratta di un calcio duro, fatto di atletismo e di cambi di giocatori. I famosi laterali che vanno sulla fascia opposta per entrare nel campo invece di crossare, e gli esterni alti che fanno la stessa cosa. In calcio fisico , fatto di marcature preventive e ripartenze. Ci piace? Che differenza fa? la scelta è stata fatta ora non possiamo cambiare allenatore, non questa volta. Bisogna saper aspettare.
    A scanso di equivoci , questa estate avevo puntato su Fabregas…

  8. X me il migliore ieri è stato Pisilli, subentrato a Kone.
    Eviterei di rischiare il francese e riproporrei Pisilli dall’inizio, visto anche il periodo di grande spolvero, anche dal punto di vista realizzativo, nella Nazionale Under21.

  9. Non abbiamo giocatori in grado di giocare ogni tre giorni ovvero i migliori nostri sono limitati fisicamente vedi cristante Dybala faraone etc etc.
    L’errore che sta facendo Gasperini è lo stesso che hanno fatto tutti i suoi predecessori cioè provare a mischiare le carte mettere gente fuori ruolo mettere cmq gran parte dei titolari però al piccolo trotto. I risultati sono partite pietose per noi tifosi, figuracce tecniche e atletiche per i giocatori e malumori generali con risultati pessimi che alla fine ti porteranno come al solito a dover giocare di più in Europa consumare comunque energie presenti e future e restare con un pugno di mosche in mano.
    Io fossi nel tecnico avrei messo le riserve anche giocatori giovani da lanciare c’è bisogno di provare nuovi giocatori. La squadra quella è o si punta alla Champions insieme punta alla coppa volere puntare a tutto lo trovo davvero stupido

