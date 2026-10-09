LA CONFESSIONE | Juric ammette: “Non ero pronto per la Roma, non avevo quel tipo di background”

Ivan Juric torna a parlare della sua esperienza sulla panchina della Roma. Alla vigilia della sfida tra il suo Monza e la Lazio, il tecnico croato ha ripensato al periodo trascorso nella Capitale, ammettendo di non essere arrivato sufficientemente preparato per affrontare un contesto così complesso.

“Non ero pronto per l’esperienza di Roma, non avevo quel tipo di background. A Monza sono molto contento del club e dei ragazzi, stiamo lavorando bene. Sono curioso di dove possiamo arrivare perché ci sono margini di crescita. C’è feeling”.

Juric era arrivato alla Roma il 18 settembre 2024, scelto dal club per prendere il posto di Daniele De Rossi, esonerato dopo appena quattro giornate di campionato. Il tecnico croato firmò un contratto fino al termine della stagione e debuttò pochi giorni più tardi con il successo per 3-0 contro l’Udinese all’Olimpico.

La sua avventura in giallorosso, però, durò meno di due mesi. Dopo un periodo segnato da risultati altalenanti e da un ambiente particolarmente complicato, la Roma decise di sollevarlo dall’incarico il 10 novembre 2024, immediatamente dopo la sconfitta interna per 2-3 contro il Bologna. A distanza di quasi due anni, Juric torna dunque su quella parentesi con un’ammissione piuttosto netta: “Non ero pronto”. Oggi, invece, racconta di aver trovato a Monza un ambiente con il quale sente maggiore sintonia e nel quale vede ancora importanti margini di crescita.

Redazione Giallorossi.net