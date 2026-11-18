Sarà Simone Sozza a dirigere Parma-Roma, in programma sabato 21 novembre alle ore 18 allo stadio Tardini. L’AIA ha ufficializzato la designazione per la dodicesima giornata di Serie A, affidando la sfida tra la squadra di Alberto Gilardino e quella di Gian Piero Gasperini al fischietto della sezione di Seregno. Ad assisterlo saranno Di Gioia e Politi, con Sacchi quarto uomo. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre Prontera svolgerà il ruolo di AVAR.

Sono 19 i precedenti di Sozza con la Roma, la squadra che ha diretto più volte in carriera. Il bilancio sorride ai giallorossi, che con lui hanno conquistato 9 vittorie, 4 pareggi e rimediato 6 sconfitte. Il precedente più recente risale al 24 maggio scorso, quando la Roma si impose per 2-0 sul campo del Verona conquistando la qualificazione alla Champions League.

Nella passata stagione Sozza ha arbitrato anche diversi incontri di grande importanza per i capitolini: il derby d’andata vinto 1-0 contro la Lazio, le due sfide con la Juventus, terminate con una sconfitta per 2-1 a Torino e un pareggio per 3-3 all’Olimpico, e il pesante 5-2 subito sul campo dell’Inter.

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Tra gli episodi più discussi resta quello di Atalanta-Roma del 12 maggio 2025. Sul risultato di 1-1, Sozza concesse inizialmente un calcio di rigore ai giallorossi per un contatto tra Pasalic e Koné, salvo poi revocarlo dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR. La decisione provocò le durissime proteste dell’allora tecnico romanista Claudio Ranieri, che contestò soprattutto l’intervento della tecnologia su un episodio considerato di interpretazione. L’AIA difese successivamente la scelta arbitrale, ritenendo corretta la revoca del penalty.

Cinque, invece, i precedenti del direttore di gara con il Parma, con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte per i crociati. Per entrambe le squadre sarà il primo incrocio stagionale con Sozza. La Roma, reduce da tre successi consecutivi in campionato, cercherà al Tardini un’altra vittoria per restare nelle primissime posizioni della classifica.

Redazione Giallorossi.net