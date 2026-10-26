LA DESIGNAZIONE | Roma-Cagliari a Feliciani: precedenti positivi per i giallorossi

Sarà Ermanno Feliciani a dirigere Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A, in programma domani, martedì 27 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. L’AIA ha ufficializzato questa mattina le designazioni del turno infrasettimanale: il fischietto della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani, con Mariani nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Ghersini, mentre Camplone sarà l’AVAR.
I precedenti sorridono decisamente alla Roma, che con Feliciani non ha mai perso: in sei incontri diretti dall’arbitro abruzzese, i giallorossi hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio. L’unico risultato diverso dal successo risale al 2-2 contro la Salernitana nella stagione 2023/24. L’ultimo incrocio è invece quello del 10 aprile scorso, quando la formazione di Gasperini travolse il Pisa per 3-0 grazie a una tripletta di Malen.
Il bilancio è ben diverso per il Cagliari, sconfitto in tutti e tre i precedenti in Serie A con Feliciani. L’ultimo risale al 16 febbraio 2026, quando i rossoblù persero in casa per 2-0 contro il Lecce. Nei precedenti con la Roma, il direttore di gara ha assegnato un solo rigore a favore dei giallorossi, nella vittoria per 3-0 contro l’Udinese del settembre 2024.
La Roma, intanto, prosegue la preparazione della sfida contro i sardi, con Gasperini che valuta alcune rotazioni dopo il dispendioso pareggio di Napoli. Tra le possibili novità anche il ritorno di Paulo Dybala tra i convocati, dopo i progressi nel recupero dall’infortunio al polpaccio.
Le designazioni complete della 9ª giornata
Sassuolo-Lazio (martedì 27 ottobre, ore 18:30)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Di Gioia-Miniutti
IV uomo: Tremolada
VAR: Cosso | AVAR: Aureliano
Roma-Cagliari (martedì 27 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Zingarelli-Fontani
IV uomo: Mariani
VAR: Ghersini | AVAR: Camplone
Torino-Como (martedì 27 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Collu
Assistenti: Luciani-Grasso
IV uomo: Sozza
VAR: Marini | AVAR: Di Paolo
Milan-Bologna (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Baccini-Dei Giudici
IV uomo: Colombo
VAR: Giua | AVAR: Paterna
Parma-Udinese (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)
Arbitro: Massa
Assistenti: Scatragli-Galimberti
IV uomo: Bonacina
VAR: Mazzoleni | AVAR: Baroni
Venezia-Inter (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Meli-Ceccon
IV uomo: Fourneau
VAR: Camplone | AVAR: Volpi
Genoa-Juventus (mercoledì 28 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Doveri
Assistenti: Palermo-Yoshikawa
IV uomo: Di Marco
VAR: Aureliano | AVAR: Pezzuto
Monza-Napoli (mercoledì 28 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Passeri-Costanzo
IV uomo: Marcenaro
VAR: Meraviglia | AVAR: Marini
Frosinone-Lecce (giovedì 29 ottobre, ore 18:30)
Arbitro: Abisso
Assistenti: Alassio-Di Giacinto
IV uomo: Maresca
VAR: Piccinini | AVAR: Mazzoleni
Fiorentina-Atalanta (giovedì 29 ottobre, ore 20:45)
Arbitro: La Penna
Assistenti: Bahri-Moro
IV uomo: Marinelli
VAR: Gariglio | AVAR: Dionisi
FONTI: AIA