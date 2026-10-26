LA DESIGNAZIONE | Roma-Cagliari a Feliciani: precedenti positivi per i giallorossi

Sarà Ermanno Feliciani a dirigere Roma-Cagliari, gara valida per la nona giornata di Serie A, in programma domani, martedì 27 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. L’AIA ha ufficializzato questa mattina le designazioni del turno infrasettimanale: il fischietto della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani, con Mariani nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Ghersini, mentre Camplone sarà l’AVAR.

I precedenti sorridono decisamente alla Roma, che con Feliciani non ha mai perso: in sei incontri diretti dall’arbitro abruzzese, i giallorossi hanno conquistato cinque vittorie e un pareggio. L’unico risultato diverso dal successo risale al 2-2 contro la Salernitana nella stagione 2023/24. L’ultimo incrocio è invece quello del 10 aprile scorso, quando la formazione di Gasperini travolse il Pisa per 3-0 grazie a una tripletta di Malen.

Il bilancio è ben diverso per il Cagliari, sconfitto in tutti e tre i precedenti in Serie A con Feliciani. L’ultimo risale al 16 febbraio 2026, quando i rossoblù persero in casa per 2-0 contro il Lecce. Nei precedenti con la Roma, il direttore di gara ha assegnato un solo rigore a favore dei giallorossi, nella vittoria per 3-0 contro l’Udinese del settembre 2024.

La Roma, intanto, prosegue la preparazione della sfida contro i sardi, con Gasperini che valuta alcune rotazioni dopo il dispendioso pareggio di Napoli. Tra le possibili novità anche il ritorno di Paulo Dybala tra i convocati, dopo i progressi nel recupero dall’infortunio al polpaccio.

Le designazioni complete della 9ª giornata

Sassuolo-Lazio (martedì 27 ottobre, ore 18:30)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Di Gioia-Miniutti

IV uomo: Tremolada

VAR: Cosso | AVAR: Aureliano

Roma-Cagliari (martedì 27 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Zingarelli-Fontani

IV uomo: Mariani

VAR: Ghersini | AVAR: Camplone

Torino-Como (martedì 27 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Collu

Assistenti: Luciani-Grasso

IV uomo: Sozza

VAR: Marini | AVAR: Di Paolo

Milan-Bologna (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Baccini-Dei Giudici

IV uomo: Colombo

VAR: Giua | AVAR: Paterna

Parma-Udinese (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)

Arbitro: Massa

Assistenti: Scatragli-Galimberti

IV uomo: Bonacina

VAR: Mazzoleni | AVAR: Baroni

Venezia-Inter (mercoledì 28 ottobre, ore 18:30)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Meli-Ceccon

IV uomo: Fourneau

VAR: Camplone | AVAR: Volpi

Genoa-Juventus (mercoledì 28 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Palermo-Yoshikawa

IV uomo: Di Marco

VAR: Aureliano | AVAR: Pezzuto

Monza-Napoli (mercoledì 28 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Passeri-Costanzo

IV uomo: Marcenaro

VAR: Meraviglia | AVAR: Marini

Frosinone-Lecce (giovedì 29 ottobre, ore 18:30)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Alassio-Di Giacinto

IV uomo: Maresca

VAR: Piccinini | AVAR: Mazzoleni

Fiorentina-Atalanta (giovedì 29 ottobre, ore 20:45)

Arbitro: La Penna

Assistenti: Bahri-Moro

IV uomo: Marinelli

VAR: Gariglio | AVAR: Dionisi

FONTI: AIA