LA DESIGNAZIONE | Roma-Sassuolo: arbitra Di Bello, al VAR scelto Pezzuto

Sarà Marco Di Bello a dirigere Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma sabato 7 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi di Gian Piero Gasperini torneranno in campo dopo la dolorosa sconfitta di Champions League contro il Manchester United, con l’obiettivo di riprendere subito la marcia in campionato.

Ad assistere Di Bello saranno Peretti e Scatragli, mentre il quarto ufficiale sarà Abisso. Al VAR è stato designato Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR.

Le designazioni arbitrali dell’11ª giornata

Venezia-Udinese (venerdì 6 novembre, ore 20:45)

Arbitro: Sacchi J.L.

Assistenti: Imperiale e Mondin

IV uomo: Bonacina

VAR: Gariglio | AVAR: Pezzuto

Cagliari-Frosinone (sabato 7 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Moro e Colaianni

IV uomo: Perri

VAR: Marini | AVAR: Prontera

Torino-Lecce (sabato 7 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Costanzo e Garzelli

IV uomo: Calzavara

VAR: Mazzoleni | AVAR: Camplone

Parma-Bologna (sabato 7 novembre, ore 18:00)

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Trinchieri e Chiavaroli

IV uomo: Arena

VAR: Meraviglia | AVAR: Ghersini

Roma-Sassuolo (sabato 7 novembre, ore 20:45)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Peretti e Scatragli

IV uomo: Abisso

VAR: Pezzuto | AVAR: Guida

Napoli-Lazio (domenica 8 novembre, ore 12:30)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Tegoni e Perrotti

IV uomo: Marinelli

VAR: Aureliano | AVAR: Mazzoleni

Genoa-Milan (domenica 8 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Massa

Assistenti: Alassio e Rossi L.

IV uomo: Doveri

VAR: Camplone | AVAR: Marini

Monza-Atalanta (domenica 8 novembre, ore 15:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Vecchi e Barone

IV uomo: Sozza

VAR: La Penna | AVAR: Fabbri

Inter-Como (domenica 8 novembre, ore 18:00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Colarossi e Bahri

IV uomo: Marcenaro

VAR: Paterna | AVAR: Gariglio

Fiorentina-Juventus (domenica 8 novembre, ore 20:45)

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini e Ceccon

IV uomo: Maresca

VAR: Di Paolo | AVAR: Meraviglia

Redazione Giallorossi.net