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LA DESIGNAZIONE | Roma-Sassuolo: arbitra Di Bello, al VAR scelto Pezzuto

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Sarà Marco Di Bello a dirigere Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma sabato 7 novembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi di Gian Piero Gasperini torneranno in campo dopo la dolorosa sconfitta di Champions League contro il Manchester United, con l’obiettivo di riprendere subito la marcia in campionato.

Ad assistere Di Bello saranno Peretti e Scatragli, mentre il quarto ufficiale sarà Abisso. Al VAR è stato designato Pezzuto, con Guida nel ruolo di AVAR.

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Le designazioni arbitrali dell’11ª giornata

Venezia-Udinese (venerdì 6 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Sacchi J.L.
Assistenti: Imperiale e Mondin
IV uomo: Bonacina
VAR: Gariglio | AVAR: Pezzuto

Cagliari-Frosinone (sabato 7 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Moro e Colaianni
IV uomo: Perri
VAR: Marini | AVAR: Prontera

Torino-Lecce (sabato 7 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Costanzo e Garzelli
IV uomo: Calzavara
VAR: Mazzoleni | AVAR: Camplone

Parma-Bologna (sabato 7 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Trinchieri e Chiavaroli
IV uomo: Arena
VAR: Meraviglia | AVAR: Ghersini

Roma-Sassuolo (sabato 7 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Peretti e Scatragli
IV uomo: Abisso
VAR: Pezzuto | AVAR: Guida

Napoli-Lazio (domenica 8 novembre, ore 12:30)
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Tegoni e Perrotti
IV uomo: Marinelli
VAR: Aureliano | AVAR: Mazzoleni

Genoa-Milan (domenica 8 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Massa
Assistenti: Alassio e Rossi L.
IV uomo: Doveri
VAR: Camplone | AVAR: Marini

Monza-Atalanta (domenica 8 novembre, ore 15:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Vecchi e Barone
IV uomo: Sozza
VAR: La Penna | AVAR: Fabbri

Inter-Como (domenica 8 novembre, ore 18:00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Colarossi e Bahri
IV uomo: Marcenaro
VAR: Paterna | AVAR: Gariglio

Fiorentina-Juventus (domenica 8 novembre, ore 20:45)
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini e Ceccon
IV uomo: Maresca
VAR: Di Paolo | AVAR: Meraviglia
Redazione Giallorossi.net

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1 commento

  1. Embè, fanno a chi la fa poi grossa,.Non bastano i Taylor e I Manzano in Europa, noooo.
    Giocano a tamburello con noi
    DI Bello , Guida, e Pezzuto. .ehh napoli è in pericolo…questo è un lavoro per Sasaman

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