La gaffe di Parisi, terzino della Fiorentina: “Io come Nela? E chi è?”

NOTIZIE AS ROMA – Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio, facendo una gaffe che sta facendo il giro del web.

L’ex Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua crescita personale, dichiarando: “È da poco che sto migliorando come terzino destro, ma destro sinistro a me non fa differenza”. A quel punto Luca Marchegiani lo ha elogiato e lo ha paragonato a Sebino Nela.

Da lì è nato un siparietto con Parisi che, molto imbarazzato, ha confessato di non sapere chi fosse. Il tutto si è risolto con una battuta dell’ex portiere laziale che gli ha consigliato di andare a vedersi una cassetta dello storico terzino della Roma.