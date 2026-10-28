LA GRANA | Dybala, il rientro slitta ancora: la soluzione passa solo dal mercato

Con Paulo Dybala il traguardo sembra spostarsi ogni volta che si avvicina. Prima il possibile recupero contro lo Slovan Bratislava, poi Napoli, quindi la fiducia per una convocazione contro il Cagliari. Test sul campo positivi, qualche allenamento con i compagni, segnali incoraggianti. Sembrava tutto pronto, o quasi. Invece niente. La Joya non è stata convocata nemmeno ieri sera e, stando alle parole di Gian Piero Gasperini, salterà con ogni probabilità anche la trasferta di Udine di sabato prossimo. E non è finita: il ritorno potrebbe slittare addirittura al 7 novembre contro il Sassuolo, ultima partita di campionato prima della sosta.

Un cambio di programma che inevitabilmente fa riflettere. Anche perché, nel mezzo, c’è la delicatissima trasferta di Champions League contro il Manchester United del 3 novembre, per la quale le possibilità di recuperare l’argentino sembrano a questo punto sensibilmente diminuite. Da un rientro che appariva imminente al rischio concreto di saltare altre tre partite. Una differenza tutt’altro che trascurabile, soprattutto per una Roma impegnata su più fronti e già alle prese con assenze pesanti.

Le parole pronunciate da Gasperini dopo il 4-2 al Cagliari sono state particolarmente significative: “Paulo ci mette sempre un po’ più di tempo nel recuperare dagli infortuni“, ha ammesso il tecnico, spiegando che l’ottimismo degli ultimi giorni non ha trovato conferma sul campo. E indicando nel Sassuolo una possibile data di rientro, senza offrire certezze. È proprio quel “sempre un po’ più di tempo” il passaggio che dovrebbe far riflettere. Perché il problema di Dybala non riguarda soltanto la frequenza con cui è costretto a fermarsi, ma anche la difficoltà di stabilire quando potrà tornare realmente a disposizione.

Quello accusato contro il Real Madrid era stato inizialmente descritto come un affaticamento al gemello del polpaccio, salvo poi rilevare una piccola lesione muscolare. Un problema di entità contenuta, almeno secondo le prime valutazioni, che lasciava immaginare uno stop relativamente breve. Ma una lesione piccola non significa necessariamente un recupero immediato, soprattutto quando si tratta di garantire a un calciatore la possibilità di affrontare una partita ad alta intensità senza rischiare ricadute. La prudenza dello staff medico è comprensibile. Resta però il dato sportivo: ancora una volta la Roma deve fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti più a lungo di quanto inizialmente previsto.

E qui nasce il vero problema. Perché Dybala, quando sta bene, continua a essere un calciatore difficilmente sostituibile. La sua capacità di leggere il gioco, trovare linee di passaggio invisibili agli altri, inventare assist e dare qualità alla manovra offensiva è una risorsa preziosissima per Gasperini. Lo abbiamo visto nelle prime settimane della stagione, quando l’argentino era tornato a esprimersi su livelli molto alti, diventando uno dei riferimenti tecnici della squadra. Non ha ancora trovato il primo gol stagionale, ma il suo contributo nella costruzione delle occasioni e nella gestione del pallone negli ultimi trenta metri è stato determinante.

Quando manca Dybala, invece, la Roma perde qualcosa che non si può sostituire semplicemente cambiando una pedina. Soulé possiede talento e fantasia, ma ha caratteristiche differenti. Rodrigo Mora sta crescendo e contro il Cagliari ha dimostrato di poter decidere una partita con le proprie giocate, ma resta un ragazzo giovanissimo, al quale non si può chiedere di assumersi ogni volta responsabilità da leader tecnico. La Roma ha delle alternative, ma non ancora abbastanza giocatori in grado di garantire continuità e qualità offensiva ai livelli richiesti da una squadra che vuole competere in Italia e in Champions League.

Ed è proprio qui che la questione Dybala smette di essere soltanto un problema medico e diventa soprattutto una questione di costruzione della rosa. La Roma non deve necessariamente rinunciare alla Joya. Deve piuttosto costruire una squadra che possa permettersi il lusso di aspettarla. Un concetto diverso, ma fondamentale. Dybala può continuare a rappresentare un valore aggiunto straordinario, un giocatore capace di spostare gli equilibri quando è disponibile. Ma non può essere considerato una presenza garantita sulla quale fondare sistematicamente tutto il peso della qualità offensiva.

La risposta, inevitabilmente, dovrà arrivare anche dal mercato. Gasperini ha già sottolineato la necessità di ampliare le alternative a disposizione, soprattutto nei reparti offensivi. E il prossimo gennaio potrebbe rappresentare un’occasione importante per intervenire. Servono giocatori pronti, affidabili, capaci di garantire qualità e continuità anche quando Dybala non c’è. Non necessariamente un suo clone, impresa complicata per chiunque, ma almeno un altro elemento di spessore che possa offrire soluzioni importanti tra le linee, creare superiorità numerica e aumentare la pericolosità della squadra. Non una riserva destinata a giocare soltanto quando manca l’argentino, ma un titolare aggiunto con il quale ampliare realmente le possibilità di scelta dell’allenatore.

Il discorso assume ancora più importanza pensando al futuro. Dybala ha un contratto fino al giugno 2027 e la società dovrà decidere nei prossimi mesi se proseguire ancora insieme. La valutazione non potrà prescindere dal suo rendimento, dal peso economico dell’operazione e soprattutto dalla disponibilità effettiva nel corso della stagione. Ma il futuro della Joya e la necessità di rinforzare l’attacco non devono essere due questioni alternative. La Roma può scegliere di continuare a puntare sul suo talento, purché costruisca intorno a lui una squadra meno esposta alle sue assenze.

Perché il calcio non aspetta i recuperi di nessuno. Il calendario va avanti, le partite si accumulano, gli avversari non concedono tregua. E una squadra che coltiva ambizioni importanti non può permettersi di vivere continuamente nell’attesa del ritorno di un singolo giocatore, per quanto straordinario. La Roma ha bisogno del miglior Dybala, ma deve imparare a stare anche senza di lui senza annaspare. È questa la vera sfida per Gasperini e per la società. Non trovare il modo di rinunciare alla Joya, ma fare in modo che la sua assenza non diventi ogni volta un problema da risolvere. Perché il suo talento resta un lusso che vale la pena concedersi. A patto di poterselo permettere.

Giallorossi.net | G. Pinoli