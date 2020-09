La Juventus vira su Morata. Ora Dzeko può restare alla Roma (da scontento)

AS ROMA NEWS – La Juventus cambia obiettivo, stanca del tira e molla tra Roma e Napoli per Milik. I bianconeri, riferisce in questi minuti Sky Sport, stanno virando con decisione su Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid che ha già avuto un passato importante in bianconero.

A questo punto è concreta la possibilità che Dzeko resti alla Roma, soprattutto se la virata dei bianconeri sul centravanti spagnolo portasse a una fumata bianca. A quel punto Edin dovrebbe per forza di cose rassegnarsi a restare in giallorosso. A saltare però non sarebbe il trasferimento del bosniaco in bianconero, ma anche quello di Milik alla Roma, sul quale i giallorossi cominciano ad avere dubbi dopo che Friedkin ha chiesto al Napoli una clausola che preveda uno sconto dei soldi pattuiti per il riscatto in caso di nuovo infortunio.

Al momento dunque si sta rafforzando l’ipotesi di una permanenza di Edin Dzeko alla Roma. Ma con quale spirito resterebbe l’attaccante dopo che ha sperato per settimane che il suo trasferimento alla Juve si concretizzasse? Per la Roma non perdere il bosniaco sarebbe una buona notizia dal punto di vista tecnico, restano però i dubbi su quanta voglia il calciatore abbia di rituffarsi nell’avventura giallorossa.