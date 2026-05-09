La Lazio crolla con l’Inter e perde Romagnoli per il derby: rosso e squalifica

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Netta vittoria dell’Inter, che nel match delle 18 supera 3-0 la Lazio allo stadio Stadio Olimpico.

Una partita che aveva poco da dire per la classifica, con i nerazzurri già campioni d’Italia e i biancocelesti ormai fuori dalla corsa agli obiettivi europei, ma che lascia comunque strascichi pesanti in vista del derby contro la Roma.

A fare rumore è soprattutto l’espulsione di Alessio Romagnoli, cacciato nel corso della gara per un intervento molto duro ai danni di Bonny. Un rosso pesantissimo per il difensore laziale, che sarà costretto a saltare la stracittadina della prossima settimana.

Per l’Inter, invece, arriva un’altra vittoria larga a coronamento di una stagione dominata in Serie A.

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Redazione GR.net

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