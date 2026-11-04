LA MOVIOLA | Gil Manzano, bocciatura pesantissima: il rigore e Maguire sotto accusa

Non soltanto il crollo della Roma nella ripresa. Nella sconfitta per 3-2 contro il Manchester United pesa anche la direzione arbitrale di Jesús Gil Manzano, duramente bocciato dai principali quotidiani sportivi. Il rigore concesso agli inglesi, che ha riaperto una partita fino a quel momento dominata dai giallorossi, è l’episodio più contestato. Ma a far discutere è anche il mancato secondo cartellino giallo a Maguire.

La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport assegnano un pesantissimo 4 all’arbitro spagnolo, mentre Il Romanista scende addirittura a 3. Giudizi severissimi che fotografano le numerose perplessità sulla gestione della partita. L’episodio decisivo arriva al 55′, quando Cunha cade in area dopo un contatto molto leggero con Mancini. Gil Manzano indica il dischetto, tra le proteste romaniste. Per la Gazzetta il penalty è molto generoso, mentre il Corriere dello Sport lo definisce un “rigorino”. Ancora più dura la valutazione del Romanista, secondo cui l’attaccante dello United accentua vistosamente la caduta.

Vasquez riesce inizialmente a respingere il tiro di Bruno Fernandes, ma il rigore viene fatto ripetere per l’ingresso anticipato in area di Cristante, che interviene sulla ribattuta. Una decisione in questo caso corretta dal punto di vista regolamentare. Al secondo tentativo il portoghese segna, riaprendo la partita e dando il via alla rimonta inglese.

Le critiche alla direzione arbitrale non finiscono qui. Nel finale Harry Maguire viene ammonito per una manata ai danni di Castro, ma poco dopo si rende protagonista di un altro intervento sull’attaccante argentino che, secondo le moviole dei tre quotidiani, avrebbe meritato una seconda ammonizione. Gil Manzano lascia invece proseguire, risparmiando l’espulsione al difensore inglese. La Gazzetta segnala anche un possibile rigore a favore dello United per un intervento in ritardo di Wesley nella ripresa. Nessun dubbio, invece, sul penalty assegnato alla Roma nel primo tempo per il fallo di mano di Heaven sul tiro di Soulé.

Una direzione arbitrale che ha inciso pesantemente sull’andamento dell’incontro, anche se non cancella le responsabilità della Roma per il tracollo del secondo tempo. Il rigore ha restituito fiducia a uno United in grande difficoltà, mentre la squadra di Gasperini non è più riuscita a riprendere il controllo della partita.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Romanista