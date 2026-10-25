LA POLEMICA | Allegri attacca, la Roma risponde: “Parole fuori luogo, Champions conquistata sul campo”

Il 3-3 del Maradona non è finito al triplice fischio. Napoli-Roma lascia infatti dietro di sé una coda polemica piuttosto pesante, accesa dalle parole pronunciate da Massimiliano Allegri nel dopopartita e alimentata ora dalla reazione del club giallorosso.

Il tecnico del Napoli, espulso nel finale dopo il pareggio di Balerdi, si sarebbe lasciato andare lontano dalle telecamere a uno sfogo molto duro: “Sempre loro… L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. L’ho pagata con il Milan”. Il riferimento è alla scorsa stagione, quando la Roma conquistò sul campo la qualificazione alla Champions League mentre il Milan allenato da Allegri rimase fuori dalle prime quattro.

Parole che non sono passate inosservate a Trigoria. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale WhatsApp, la Roma sarebbe rimasta “sorpresa e irritata” dallo sfogo dell’allenatore del Napoli e considera “fuori luogo” l’affondo nei confronti del club. La posizione giallorossa è netta: “la qualificazione alla Champions della passata stagione è stata conquistata sul campo, senza alcun presunto aiuto arbitrale”.

Una risposta non affidata, almeno per il momento, a un comunicato ufficiale, ma fatta filtrare con chiarezza dopo che le parole di Allegri hanno cominciato a circolare nel corso della notte. E il tono racconta bene quanto la frase abbia infastidito la società. Tutto nasce dal finale incandescente del Maradona. Sul gol del definitivo 3-3 firmato da Balerdi, il Napoli ha protestato per un presunto fallo precedente e Allegri è stato espulso. Già davanti alle telecamere il tecnico aveva mostrato tutto il proprio nervosismo, dichiarando di essere troppo arrabbiato per analizzare lucidamente la partita e contestando il provvedimento dell’arbitro.

Poi, lontano dai microfoni ufficiali, il riferimento alla Roma e alla Champions dello scorso anno. Un passaggio che ha trasformato le proteste per l’arbitraggio di Napoli-Roma in qualcosa di molto più ampio, riaprendo una ferita che evidentemente Allegri si porta dietro dalla passata stagione. La Roma, però, non ci sta. Il club considera quella qualificazione il risultato del proprio percorso e del rendimento costruito nell’arco del campionato e non intende accettare allusioni di natura diversa.

Giallorossi.net | A. Fiorini