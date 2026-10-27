IL DIETROFRONT | Allegri: “Rinuncio al ricorso. Le frasi sulla Roma? Voglio chiuderla qui”

Massimiliano Allegri prova a chiudere le polemiche dopo Napoli-Roma. Il tecnico azzurro, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, è tornato sull’espulsione rimediata al Maradona, sulla conseguente squalifica di due giornate e soprattutto sulle frasi pronunciate contro la qualificazione della Roma alla Champions League. La novità principale riguarda il ricorso: Allegri ha annunciato di aver deciso di rinunciarvi, nonostante il Napoli avesse inizialmente contestato il provvedimento del Giudice Sportivo.

“C’è poco da dire, ormai è una cosa successa”, ha esordito l’allenatore. Poi l’annuncio: “Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece di due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due”. Allegri ha quindi ridimensionato il peso della sanzione rispetto al risultato della partita: “Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti. Il resto sono chiacchiere”.

Il tecnico è stato interpellato anche sulle parole attribuitegli contro la Roma, quando nei pressi della sala stampa del Maradona avrebbe sostenuto che ai giallorossi fosse stata “messa la Champions in tasca” nella passata stagione. Una frase che aveva provocato irritazione a Trigoria e la risposta di Gian Piero Gasperini, che ieri l’aveva definita una “constatazione infelice”.

Allegri ha cercato di spegnere la polemica senza però smentire esplicitamente le frasi che gli sono state attribuite: “Non ho sentito quello che ha detto Gasperini e le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa“. Una risposta con la quale l’allenatore del Napoli prova a mettere un punto alla vicenda, lasciando tuttavia aperta la questione sull’esatta ricostruzione del suo sfogo.

Restano intanto le due giornate di squalifica e i 10mila euro di multa inflitti dal Giudice Sportivo per le espressioni rivolte agli ufficiali di gara e l’atteggiamento aggressivo tenuto nei confronti di un dirigente della Roma. Il Napoli aveva annunciato un ricorso contro il provvedimento, ma le dichiarazioni odierne di Allegri cambiano lo scenario. La sanzione lo terrà lontano dalla panchina nelle sfide contro Monza e Juventus, mentre resta distinta l’eventuale valutazione della Procura Federale sulle parole rivolte alla Roma.

Redazione Giallorossi.net