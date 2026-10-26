LA POLEMICA | Allegri-Roma, ora interviene la giustizia sportiva: cosa rischia il tecnico

Lo scontro tra Massimiliano Allegri e la Roma rischia di avere conseguenze anche sul piano disciplinare. Le polemiche esplose dopo il 3-3 del Maradona non accennano a spegnersi e ora la vicenda passa all’attenzione della giustizia sportiva. Il tecnico del Napoli, espulso nel finale per le proteste seguite al pareggio di Balerdi, rischia una squalifica superiore a una giornata e una sanzione economica. Ma potrebbe non finire qui: anche le frasi pronunciate contro la Roma e la sua qualificazione alla Champions League sono sotto osservazione, con la Procura Federale che valuta la possibile apertura di un procedimento autonomo.

Secondo quanto riportano oggi Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, gli ispettori federali presenti sabato al Maradona avrebbero raccolto elementi sul comportamento particolarmente agitato di Allegri durante e dopo la partita. Il tecnico, dopo essere stato allontanato dall’arbitro Colombo su segnalazione del quarto uomo Sacchi, avrebbe pronunciato diverse frasi potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare. Il rapporto degli ispettori sarà sottoposto al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, chiamato a valutare l’accaduto. Una giornata di stop rappresenta lo scenario più immediato dopo il cartellino rosso, ma qualora nel referto fossero riportate espressioni ingiuriose o gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione potrebbe essere più pesante.

Il secondo fronte riguarda invece le accuse rivolte alla Roma lontano dai microfoni ufficiali. “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…”, avrebbe urlato Allegri nei pressi della sala stampa, davanti a diversi cronisti e addetti ai lavori. Un riferimento alla qualificazione conquistata dai giallorossi nella passata stagione, a discapito anche del Milan allora allenato proprio dal tecnico livornese. Parole che a Trigoria sono state considerate gravi e inaccettabili, perché interpretate come un’allusione a presunti favori arbitrali che avrebbero agevolato la squadra di Gasperini.

La posizione della Roma non cambia. Il club considera quella qualificazione il risultato di una rimonta costruita sul campo, culminata con il terzo posto finale, e non intende accettare insinuazioni sulla regolarità del campionato. Anche Gasperini, secondo le ricostruzioni della stampa, sarebbe rimasto particolarmente amareggiato dalle parole del collega. La società ha preferito non intervenire con un comunicato ufficiale, ma l’irritazione filtrata da Trigoria resta forte. E a rendere ancora meno comprensibile l’affondo di Allegri c’è il finale della scorsa stagione, quando il suo Milan perse in casa contro il Cagliari nell’ultima giornata, mancando la qualificazione alla Champions e venendo superato anche dal Como.

Ma cosa può accadere adesso? Bisogna distinguere i due procedimenti. Il Giudice Sportivo si pronuncerà anzitutto sull’espulsione e sulle condotte riportate negli atti ufficiali della gara. Per le successive dichiarazioni sulla Champions potrebbe invece intervenire il procuratore federale Giuseppe Chiné, valutando se aprire un’indagine autonoma. In questo caso potrebbe entrare in gioco l’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alle dichiarazioni lesive della reputazione di società e organismi federali. Per i tesserati professionisti la norma prevede, nei casi contemplati, ammende da 2.500 a 50.000 euro, oltre a possibili ulteriori sanzioni nelle ipotesi più gravi. Non è comunque automatico che le parole attribuite ad Allegri configurino una violazione: spetterebbe agli organi competenti accertarne contenuto, circostanze e rilevanza disciplinare.

Al momento non risulta confermata l’apertura di un’indagine formale sulle frasi contro la Roma. La Procura potrebbe attendere le decisioni del Giudice Sportivo prima di stabilire se procedere. Nel frattempo, a Trigoria resta la convinzione che il traguardo dello scorso campionato non possa essere messo in discussione da uno sfogo nel dopopartita. Una polemica nata dalle proteste per un gol subito e finita per coinvolgere la credibilità di una qualificazione conquistata mesi prima. Ora la parola passa alla giustizia sportiva.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera