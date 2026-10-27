LA POLEMICA | Cassano attacca Allegri: “Andrebbe radiato. È persona peggiore del calcio italiano”

Antonio Cassano attacca duramente Massimiliano Allegri dopo le polemiche esplose al termine di Napoli-Roma. L’ex attaccante giallorosso, intervenuto durante l’ultima puntata di Viva el Futbol, si è scagliato contro il tecnico del Napoli per le frasi pronunciate sulla qualificazione della Roma alla Champions League della passata stagione, arrivando a invocare provvedimenti disciplinari pesantissimi.

“Spero non siano vere quelle parole di Allegri, se fossero vere andrebbe radiato“, ha esordito Cassano, riferendosi all’accusa secondo cui alla Roma avrebbero “messo la Champions in tasca”. FantAntonio ha poi ricordato il clamoroso crollo del Milan allenato da Allegri nell’ultima parte dello scorso campionato: “Dopo due minuti il Milan stava vincendo contro il Cagliari all’ultima giornata e ha fatto dei disastri nel finale di stagione”.

Ma l’attacco più pesante è arrivato subito dopo, quando Cassano ha chiamato in causa anche il presidente del Napoli: “De Laurentiis parla di serietà e ha in casa la persona peggiore del calcio italiano. Ha detto delle cose gravissime. È la causa delle disfatte degli ultimi dieci anni. Per sei mesi non dovrebbe allenare“.

Parole durissime, che si aggiungono alle numerose critiche piovute su Allegri dopo lo sfogo del Maradona. Anche Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, aveva commentato l’episodio senza voler alimentare ulteriormente lo scontro: “Non devo aggiungere altro, sono state parole infelici”.

Intanto il Giudice Sportivo ha già inflitto ad Allegri due giornate di squalifica e 10mila euro di multa per il comportamento tenuto nei confronti degli ufficiali di gara e per un atteggiamento aggressivo verso un dirigente della Roma. Una sanzione legata agli episodi avvenuti durante e dopo la partita, distinta dalle dichiarazioni sulla Champions che continuano ad alimentare la polemica. E sulle quali Cassano ha espresso un giudizio senza appello.

FONTE: Viva el Futbol