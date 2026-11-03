LA PROVOCAZIONE | Cruciani: “Lo scudetto può perderlo solo la Roma. È quasi impossibile che non lo vinca”

“Questo campionato può perderlo solo la Roma”. La sentenza, che farà inevitabilmente scattare gli scongiuri dei tifosi giallorossi, arriva da un personaggio insospettabile: Giuseppe Cruciani, giornalista e noto tifoso laziale. Intervenuto nel corso del podcast Numer1, il conduttore de La Zanzara ha indicato senza esitazioni la squadra di Gasperini come la grande favorita per lo scudetto.
“Non lo dico per scaramanzia, ma per valutazione di quello visto finora. La Roma non ha mai sbagliato una partita, forse un tempo. L’unica partita che ha perso era in vantaggio a cinque minuti dalla fine contro il Real Madrid. Per il resto ha dominato sempre”, ha spiegato Cruciani, impressionato dalla continuità di rendimento dei giallorossi.
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Il giornalista ha poi sottolineato un altro aspetto che rende ancora più significativo il cammino della Roma: le assenze di tre giocatori fondamentali come Svilar, Koné e Dybala. Defezioni pesanti che non hanno impedito alla squadra di continuare a ottenere risultati e prestazioni di alto livello.
Da qui una previsione decisamente impegnativa: “La Roma è la vera favorita allo scudetto. Se non lo vince è perché succede qualcosa di strano. È quasi impossibile che non lo vinca”. Cruciani ha anche assegnato ai giallorossi il 55% di possibilità di conquistare il titolo, davanti all’Inter al 40% e al Milan al 5%.
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Una posizione molto più netta rispetto a quella degli altri partecipanti al podcast: Ivan Zazzaroni continua infatti a considerare favorita l’Inter, mentre Sandro Sabatini vede le due squadre sostanzialmente alla pari. Cruciani, invece, non sembra avere dubbi. E per i tifosi romanisti, sapere che a pronunciare certe parole sia proprio un laziale rende la previsione ancora più particolare.
FONTE: Podcast Numer1
Sgrat…
Zazza, sabatini e cruciani insieme, la crème de la crème del giornalismo nostrano
Mannaggia a te e a chi ti ascolta…
E perché non ha parlato della “sua” lazio, visto e considerato che pure lei, fino ad oggi, non ha mai perso? magari la scaramanzia l’ha fatta per la squadra per cui tifa? Mettere il milan al 5%, senza considerare chi sta prima in classifica è un pochino strano, no?
Uno che non ho mai sopportato e non solo per essere laziale ,ma tra lui e orsi so come i repellenti per le zanzare
Mo’ pure le berciate de ‘sto personaggio bisogna leggere da queste parti?
ahahahah complessati
neanche da primi in classifica riescono a gioire
sempre a pensare alla Roma
triste la vita da laziale…
Macchiteconosce…per non scrivere altro.
sono passate solo dieci giornate di campionato e già non c’ho più lunghie ammazza che gufi
Beh, ha ribadito l’ovvio 😌
🟨🐺🟥
Che il dio del calcio ti ascolti!
FORZA ROMA SEMPRE!
E’ un personaggio da non considerare per tanti motivi. Mai apprezzata una sua intervista.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.