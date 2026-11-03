LA PROVOCAZIONE | Cruciani: “Lo scudetto può perderlo solo la Roma. È quasi impossibile che non lo vinca”

“Questo campionato può perderlo solo la Roma”. La sentenza, che farà inevitabilmente scattare gli scongiuri dei tifosi giallorossi, arriva da un personaggio insospettabile: Giuseppe Cruciani, giornalista e noto tifoso laziale. Intervenuto nel corso del podcast Numer1, il conduttore de La Zanzara ha indicato senza esitazioni la squadra di Gasperini come la grande favorita per lo scudetto.

“Non lo dico per scaramanzia, ma per valutazione di quello visto finora. La Roma non ha mai sbagliato una partita, forse un tempo. L’unica partita che ha perso era in vantaggio a cinque minuti dalla fine contro il Real Madrid. Per il resto ha dominato sempre”, ha spiegato Cruciani, impressionato dalla continuità di rendimento dei giallorossi.

Il giornalista ha poi sottolineato un altro aspetto che rende ancora più significativo il cammino della Roma: le assenze di tre giocatori fondamentali come Svilar, Koné e Dybala. Defezioni pesanti che non hanno impedito alla squadra di continuare a ottenere risultati e prestazioni di alto livello.

Da qui una previsione decisamente impegnativa: “La Roma è la vera favorita allo scudetto. Se non lo vince è perché succede qualcosa di strano. È quasi impossibile che non lo vinca”. Cruciani ha anche assegnato ai giallorossi il 55% di possibilità di conquistare il titolo, davanti all’Inter al 40% e al Milan al 5%.

Una posizione molto più netta rispetto a quella degli altri partecipanti al podcast: Ivan Zazzaroni continua infatti a considerare favorita l’Inter, mentre Sandro Sabatini vede le due squadre sostanzialmente alla pari. Cruciani, invece, non sembra avere dubbi. E per i tifosi romanisti, sapere che a pronunciare certe parole sia proprio un laziale rende la previsione ancora più particolare.

FONTE: Podcast Numer1